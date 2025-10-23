Logo strona główna
Polska

Tyle kosztuje alkohol w sejmowym barze. "Najtańsza wódka w centrum Warszawy"

alkohol shutterstock_1373608148
Zaskakująco niskie ceny alkoholu w sejmowej restauracji. Komentarze polityków
Źródło: TVN24
- To jest kuriozalne, że najtańszą wódkę w knajpie w centrum Warszawy można kupić w Sejmie - mówi Maciej Konieczny z partii Razem. Alkohol w sejmowym barze podrożał, a mimo to ceny nadal są wyjątkowo niskie. Niektórzy chcą zakazu sprzedaży w takim miejscu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Jaka jest cena wina i wódki w restauracji sejmowej? - pyta się poseł Norbert Pietrykowski z Polski 2050 kolegę z sejmowych ław, Mariusza Witczaka z Platformy Obywatelskiej. - Ja nie wiem - podkreśla Pietrykowski. - No tak, bo ty nie pijesz. A ja wiem - odpowiada Witczak.

Wiedzą to też już praktycznie wszyscy. Tak zwany "bar za kratą", znajdujący się w sejmowym domu poselskim, był otoczony nimbem tajemnicy. Do teraz.

- Można odnieść wrażenie, że politycy mieli najtańszy przyhotelowy bar w Warszawie albo i w całej Polsce, bo Kancelaria Sejmu nie zarabiała ze sprzedaży alkoholu - wskazuje dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski.

Zaskakująco niskie ceny alkoholu w "barze za kratą"

Dziennikarz, który ujawnił ceny w "barze za kratą" wyjaśnia, że uzyskał najpierw cennik, który obowiązywał do sierpnia. - To był cennik ewidentnie niższy od innych tego typu miejsc w Warszawie - podkreśla. - Teraz już wiem, że między innymi po moich pytaniach ta kwestia wywołała dużo kontrowersji i Kancelaria Sejmu zdecydowała się na podwyżki - dodaje.

Teraz najtańsze piwo w sejmowym barze kosztuje 11 złotych (do niedawna 8 złotych).

Kieliszek wina 10,55 złotych (wcześniej 9 złotych).

Kieliszek wódki podrożał prawie dwukrotnie - teraz to 12 złotych (przed chwilą 7 złotych).

Kaczyński o alkoholu w Sejmie. Wspomina "tonik bez kapsla"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński o alkoholu w Sejmie. Wspomina "tonik bez kapsla"

- Uważam, że w "barze za kratą" powinny być ceny rynkowe. Jeżeli wyjdziemy do pierwszej lepszej restauracji poza Sejmem, sprawdźmy jakie są ceny i takie same powinny być w "barze za kratą" - uważa Norbert Pietrykowski.

- To jest kuriozalne, że najtańszą wódkę w knajpie w centrum Warszawy można kupić w Sejmie. Tego alkoholu w ogóle tam nie powinno być - mówi Maciej Konieczny z partii Razem.

- To jest jednak teren zakładu pracy - zwraca uwagę dr Janusz Sierosławski z Pracowni Badań Inicjatyw Społecznych. Jego zdaniem pewna zasada łączy wszystkich posłów i resztę społeczeństwa. - Jedną z najlepiej udokumentowanych badaniami zależności jest zależność pomiędzy dostępnością napojów alkoholowych a poziomem spożycia - podkreśla Sierosławski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dariusz Matecki to najlepszy przykład, na czym polega "bezkarność posła plus"
Wśród "patoposłów" jest "orędownik, który bryluje na czele"
Straż Marszałkowska
"Mało brakowało, a doszłoby do rękoczynów". Awantura w hotelu poselskim
Poseł padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
"Patoposłowie" w sejmowym hotelu. Minister: miałem dosyć, wyprowadziłem się

"Byliśmy świadkami różnych burd"

Alkoholu w "barze za kratą" nie kupi byle kto. Mogą z niego korzystać tylko parlamentarzyści, a nie ich goście. - Jak ktoś będzie chciał się napić, to znajdzie sposób, żeby się napić. Ja nie jestem przedszkolanką posłów - podkreśla marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- Ograniczyliśmy i ograniczyłem już swoim zarządzeniem, czy dyspozycjami dla straży marszałkowskiej możliwość dostępu dla osób spoza parlamentu, bo byliśmy świadkami różnych burd z udziałem osób przychodzących z zewnątrz - dodaje.

To pokłosie ostatnich alkoholowych incydentów w tej kadencji Sejmu, która trwa dopiero dwa lata. - "Rzeczpospolita" ostatnio opisywała przyśpiewki posłów Mejzy i Mateckiego. Słyszeliśmy o zaczepianiu senatorów między innymi Wadima Tyszkiewicza, mieliśmy akcję między posłami PiS-u a aktorem zaproszonym - wylicza Patryk Michalski.

- Ten alkohol jest obecny. Jak ja przyszedłem do Sejmu, to było dla mnie szokujące - przyznaje Maciej Konieczny. Partia Razem z alkoholem na terenie Sejmu chce skończyć. Popiera to, według sondażu dla "Faktów" TVN i TVN 24, ponad 80 procent Polaków.

Zakazać alkoholu w budynkach Sejmu? Sondaż
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zakazać alkoholu w budynkach Sejmu? Sondaż

- Wsłuchajmy się w głos Polaków, wycofajmy sprzedaż alkoholu w Sejmie - apeluje Maciej Konieczny. - Nikomu się krzywda nie stanie, no chyba, że ktoś ma problem wytrzymać bez wódki w pracy trzy dni - dodaje.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: Maciej Zalewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

AlkoholSejmPolska i Świat
