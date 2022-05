Otruli mu ponad 400 tysięcy pszczół, część uli zniszczyli. Bank Pszczeli pomoże odtworzyć pasiekę w Tworzymirkach

We wrześniu pszczelarz z Tworzymirek (woj. wielkopolskie) stracił ponad 400 tysięcy pszczół. Owady zostały celowo wytrute przez dwóch sprawców. Teraz mężczyzna otrzyma wsparcie z Podkarpacia. We wtorek Bank Pszczeli przekaże mu pięć pszczelich rodzin w nowych ulach.

Sprawą wytrucia pszczół zajęła się gostyńska policja. Dość szybko udało się ustalić jednego z dwóch sprawców. To 34-latek, który jest związany z środowiskiem pszczelarskim. Danych drugiego sprawcy do tej pory nie ustalono.

Taka strata to potężny cios dla każdego pszczelarza. Do pana Marka pomocną dłoń wyciągnął działający na Podkarpaciu Bank Pszczeli.

"Zniszczenie pasieki to traumatyczne przeżycie"

We wtorek do Tworzymirek przyjadą twórcy Banku Pszczelego. Przywiozą pszczelarzowi pięć rodzin pszczelich w nowych ulach. - To rodziny, które zostały założone w ubiegłym roku. One są osadzane na nowych ramkach, na nowej węzie. Pszczelarzom przekazujemy wysokiej jakości rodziny, czyli dobrze zaopiekowane, zdrowe pszczoły - podkreślił Maciej Szela, współorganizator przedsięwzięcia.