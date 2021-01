Seria włamań na konta w mediach społecznościowych polityków prawicy może łączyć się ze sobą

Policjanci zakładają, że seria włamań na konta w mediach społecznościowych polityków Zjednoczonej Prawicy może być ze sobą powiązana - wynika z informacji tvn24.pl. Najświeższym przykładem jest włamanie na twitterowe konto pracującego w komisji do spraw służb specjalnych posła Marka Suskiego. Pierwszym miało być przejęcie profilu poseł PiS z Włocławka Joanny Borowiak.

W poniedziałek poruszenie wzbudziły roznegliżowane zdjęcia kobiety, które pojawiły się na profilu posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Z wpisu przy tych zdjęciach wynikało, że przedstawiają one miejską radną z Mogilna w woj. kujawsko-pomorskiego. Poseł Suski poinformował, że doszło do włamania na konto.

Sama radna w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznała, że to jej prywatne zdjęcia, których nigdy nikomu nie udostępniała. W rozmowie z Onetem zaprzeczyła natomiast, by kiedykolwiek była w posiadaniu tych zdjęć. Podkreśliła też, że nigdy sobie takich zdjęć nie robiła.

- Moje konto na Twitterze zostało przejęte. Zgłosiłem sprawę policji we wtorek wieczorem. Miałem również problem z dostępem do jednego z mailowych kont, których używam - mówi w rozmowie z tvn24.pl poseł Suski.

- W tej chwili zakładamy, że to ciąg dalszy włamań na konta polityków Zjednoczonej Prawicy, których wspólnym mianownikiem jest województwo kujawsko-pomorskie - usłyszeliśmy od policjanta z KGP.

ABW sprawdza

Włamanie na konta posła Suskiego ma dodatkowy, poważniejszy wymiar. Jest on członkiem sejmowej komisji do spraw służb specjalnych - ma dostęp do tajemnic państwowych chronionych najwyższymi klauzulami.