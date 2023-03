"Nie dał mi tego, a mógł dać". O kogo chodziło? Marcin Przydacz: widziałem tego tweeta

Przydacz: pojawiają się naturalnie w polityce pewne różnice co do poziomu komunikacji

Przyznał, że "pojawiają się naturalnie w polityce pewne różnice co do poziomu komunikacji". - Ktoś mówi: "chcemy opublikować to dzisiaj", a ktoś mówi: "nie, trzeba poczekać do jutra, będzie lepszy moment". I tak było z kontraktem na karabinki Grot. Pan prezydent miał pełną świadomość, natomiast - jak widać - nie było pełnej świadomości co do tego, że akurat w tym momencie to będzie opublikowane - mówił gość TVN24.