TVP przeprasza dziennikarza "Superwizjera"

Przed głównym wydaniem "Wiadomości" TVP wyemitowano przeprosiny dla dziennikarza śledczego "Superwizjera" Bertolda Kittela. Na wyświetlonej planszy TVP przyznało się do "bezprawnego naruszenia jego dóbr osobistych poprzez rozpowszechnienie (…) nieprawdziwej informacji".

We wrześniu 2018 roku "Superwizjer" TVN wyemitował reportaż Bertolda Kittela o tak zwanym układzie radomskim – w którym dziennikarz przedstawił sprawę budowy trasy S12 w okolicy Radomia. Autor reportażu ujawnił powiązania biznesmena z branży budowlanej i jego syna z radomskimi politykami PiS.

"Wykonując wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Telewizja Polska S.A. przeprasza dziennikarza TVN Bertolda Kittla za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych poprzez rozpowszechnienie w dniu 2 października 2018 r. w programie "Wiadomości", wyemitowanym o godz. 19:30 w telewizji TVP1, nieprawdziwej informacji, że w przygotowywanym i przekazanym do emisji reportażu pt. "Układ radomski", wyemitowanym w telewizji TVN w programie Superwizjer w dniu 2 października 2018 r., Bertold Kittel nie podał informacji, iż od kilkunastu lat zna Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, która to nieprawdziwa informacja godzi w dobre imię i podważa wiarygodność zawodową Bertolda Kittla, a także naraża go na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu dziennikarza. Telewizja Polska S.A. składa wyrazy ubolewania z powodu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych redaktora Kittla" – ogłoszenie tej treści wyemitowano prze wydaniem "Wiadomości" TVP.