Telewizja rządowa przegrała w sądzie. Chodzi o materiał uderzający w społeczność LGBT

Telewizja rządowa przegrała w sądzie z Kampanią Przeciw Homofobii. Chodzi o materiał "Inwazja", wyemitowany w 2019 roku, uderzający w społeczność LGBT. TVP została zobowiązana przez warszawski Sąd Okręgowy do emisji przeprosin w głównym wydaniu "Wiadomości" oraz wpłacenia 10 tysięcy złotych na cele społeczne.

W październiku 2019 roku, krótko przed ciszą wyborczą przed wyborami parlamentarnymi, telewizja rządowa wyemitowała materiał "Inwazja". "Było to 30 minut manipulacji, przekłamań i nietrafionych interpretacji dot. osób LGBT+ i marszów równości. W materiale wykorzystano m.in. nagrania z siedziby KPH dostarczone TVP przez kobietę, która podszywała się pod wolontariuszkę organizacji" - czytamy na stronie KPH. "Tuż po emisji KPH złożyło wezwanie przedsądowe, a następnie pozew przeciwko TVP do Sądu Okręgowego w Warszawie. W czerwcu 2020 roku sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu zakazując TVP dystrybucji "Inwazji". W lutym sprawa wróciła do Sądu Okręgowego w Warszawie w wyniku złożenia przez KPH pozwu o naruszenie dóbr osobistych. Na liście żądań znalazła się wpłata 10 tysięcy złotych na cele społeczne oraz emisja przeprosin w głównym wydaniu wiadomości (pisownia oryginalna - red.)" - czytamy dalej.