PiS broni propagandy, pojawił się nowy "prezes" TVP. Bartłomiej Sienkiewicz odpowiada

"Delegowany na stanowisko prezesa"

Do tych informacji odniósł się minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.

Sienkiewicz dodał, że tryb obsadzenia odwołanej w dniu 19 grudnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółki przez Radę Mediów Narodowych był wadliwy z konstytucyjnego punktu widzenia, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku.

"Ponieważ organ, któremu zgodnie z Konstytucją powinno przysługiwać uprawnienie do powoływania i odwoływania władz spółek realizujących misję mediów publicznych, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, został pozbawiony tej kompetencji przez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (dokonaną przez poprzednią większość parlamentarną 30 grudnia 2015 roku), a Radzie Mediów Narodowych ta kompetencja została przyznana niezgodnie z Konstytucją (co wynika z wyżej wymienionego wyroku TK), w tej chwili jedynym uprawnionym organem do odwoływania i powoływania Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jest WZA, na którym Skarb Państwa (100 proc. właściciel) reprezentuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - czytamy w oświadczeniu.