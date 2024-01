Bogdan Zdrojewski: w pierwszej połowie roku projekt dużej ustawy medialnej

Duża ustawa medialna, są gotowe założenia do tej ustawy (...), pojawi się w pierwszej połowie tego roku - zapowiedział w czwartek poseł Koalicji Obywatelskiej i szef sejmowej komisji kultury i środków przekazu Bogdan Zdrojewski.

Bogdan Zdrojewski był w czwartek gościem Radia Zet. - Duża ustawa medialna, są gotowe założenia do tej ustawy. (...) 2024 rok - to ten czas, kiedy wejdzie ona w życie. Pojawi się w pierwszej połowie tego roku - zapowiedział. Jak dodał, będzie to "bardziej w marcu-kwietniu niż w czerwcu-lipcu".