TVN7 wciąż bez koncesji. Pełnomocnik TVN Grupy Discovery: już dawno przekroczyliśmy wszelkie granice przewlekłości

Koncesja dla TVN7 wygasa za 10 dni. Na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o jej przedłużeniu stacja czeka już ponad rok. Mecenas Mikołaj Sowiński, pełnomocnik TVN Grupy Discovery powiedział, że "nie istnieje żadne uzasadnienie dla takiego zachowania" KRRiT. Jego zdaniem postępowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji "narusza kilka zasad obecnie obowiązującego prawa". - Naprawdę się obawiam, że już dawno przekroczyliśmy wszelkie granice przewlekłości - dodał.

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

Mecenas Mikołaj Sowiński, pełnomocnik TVN Grupy Discovery podkreślił we wtorek na antenie TVN24, że "nie istnieje żadne uzasadnienie dla takiego zachowania" KRRiT. - Postępowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, moim zdaniem, narusza kilka zasad obecnie obowiązującego prawa: zasadę legalizmu, czy zasadę praworządności. To są zasady, które mówią, że urzędnicy państwowi wykonujący funkcje publiczne powinni działać w granicach prawa, a nie według swojego widzimisię, czy swojej nieuzasadnionej opinii - tłumaczył.

Dodał, że "to jest również naruszenie zasady nie odstępowania od utrwalonej polityki decyzyjnej, bo przecież Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już wcześniej wydawała koncesje w tym samym stanie faktycznym i prawnym dla innych stacji Grupy TVN Discovery".

- To jest również naruszenie zasad rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony. Nawet jeżeli członkowie Krajowej Rady mają jakieś wątpliwości co do stosowania przepisów, chociaż takich wątpliwości nie powinno być, to powinni rozstrzygać je na korzyść strony. I w końcu to jest naruszenie zasady kodeksu postępowania administracyjnego, który nakazuje załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki - powiedział mecenas.

- Załóżmy nawet, że członkowie Krajowej Rady mają jakieś wątpliwości co do struktury właścicielskiej TVN S.A. O tych wątpliwościach mówili szeroko, te wątpliwości nie były potwierdzone przez autorytety prawne. Kilka miesięcy temu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę, która tak naprawdę potwierdziła, że nadawca nie narusza tego przepisu. Takie stwierdzenie jest ujęte w samym uzasadnieniu decyzji rekoncesyjnej dla TVN24. Wyraźnie ta decyzja mówi w uzasadnieniu, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie stwierdziła przesłanek, które by umożliwiały nieprzyznanie rekoncesji - wyjaśnił.

Zaznaczył, że "wszystko zostało zbadane i rozstrzygnięte".

- Naprawdę nie rozumiem, dlaczego po raz kolejny tego typu wątpliwości rodzą się w głowach członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przynajmniej w głowach dwóch członków KRRiT - mówił pełnomocnik TVN Grupy Discovery.

- W tym tygodniu powinno odbyć się jedno lub dwa posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeżeli w tym tygodniu zostanie podjęta uchwała, to liczymy, że zostanie podjęta jutro. Jeżeli w tym tygodniu ta uchwała nie zostanie podjęta, na przykład właśnie w środę, to ja się zastanawiam, czy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będzie w stanie na czas wydać decyzję, dlatego, że decyzja ta musi być jeszcze skonsultowana z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, który też potrzebuje trochę czasu na ustalenie częstotliwości nadawania - mówił mecenas Sowiński.

- Naprawdę się obawiam, że już dawno przekroczyliśmy wszelkie granice przewlekłości. Teraz sprawa zaczyna wyglądać bardzo źle i mam nadzieję, że w końcu, zgodnie z prawem, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w wymaganej większości podejmą uchwałę i przyznają koncesję stacji TVN7 - powiedział.

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 procent widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 procent całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 procent przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

Widzowie mogą zwracać się do KRRiT

W związku z przedłużającym się procesem rekoncesyjnym TVN7 trwa kampania informacyjna. W spocie gwiazdy stacji zapraszają do wspólnej zabawy, a także przypominają, że największy kanał rozrywkowy w Polsce może niedługo zakończyć nadawanie.

Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem, zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji.

