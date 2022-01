TVN7 wciąż bez decyzji KRRiT w sprawie przedłużenia koncesji. Za miesiąc kanał może przestać nadawać

Za miesiąc, 25 lutego, wygasa koncesja na nadawanie kanału TVN7. Wniosek o rekoncesję został złożony ponad rok temu. Stacja spełnia wszelkie wymogi określone prawem, dopełniono także niezbędnych formalności. Bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) działa na szkodę rynku medialnego w Polsce, uderza w widzów oraz innych nadawców i operatorów. Działanie KRRiT może doprowadzić do zamknięcia stacji TVN7 w formule, która gwarantuje bezpłatny dostęp dla widzów na terenie całego kraju.

TVN złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wniosek o przedłużenie koncesji dla TVN7, na kolejne 10 lat ponad rok temu, 23 grudnia 2020 r. Pomimo spełnienia wszelkich wymogów, do dzisiaj nie zapadła decyzja o rekoncesji. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania, nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie. Działanie regulatora może doprowadzić do zamknięcia TVN7 w formule, która gwarantuje bezpłatny dostęp widzom w całej Polsce. Oznacza to, że Polacy stracą możliwość nieograniczonego korzystania z największego kanału rozrywkowego w naszym kraju.

Prezydent Andrzej Duda ogłaszając weto wobec ustawy lex TVN, potwierdził, że prawo musi zapewniać ochronę praw nabytych, w tym praw do uzyskania koncesji przez podmioty, które spełniły określone warunki. Nie ma absolutnie żadnych podstaw do kwestionowania przez KRRiT prawa TVN Discovery do nadawania w Polsce. Tak długie odwlekanie decyzji o odnowieniu koncesji wpływa destabilizująco na cały rynek medialny w Polsce. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku TVN24, która otrzymała koncesję w ostatnim dniu roboczym przed wygaśnięciem poprzedniej, po ponad półtorarocznym oczekiwaniu. Ze względu na negatywne skutki dla TVN, jako nadawcy, prawidłowość procesu rekoncesyjnego TVN24 jest teraz badana przez sąd. Prezydent również argumentował, że "umów trzeba dotrzymywać", mówiąc o traktacie o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Nieprzyznanie koncesji TVN7 naruszyłoby ten traktat.

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo. W 2019 roku Grupa TVN Discovery rozpoczęła znaczące inwestycje w TVN7 między innymi poprzez emisję nowych codziennych seriali, powrót kultowego reality "Big Brother" oraz produkcję nowych formatów, m.in. "Hotelu Paradise" czy drugiego sezonu "Brzyduli". Dzięki nim TVN7 przekroczyło 5 proc. miesięcznego udziału w rynku. "Brzydula" w sezonie 2020/2021 swoim zasięgiem objęła 20 mln widzów; kolejne edycje "Hotelu Paradise" dotarły do około 15 mln widzów (17,4 mln zasięgu jesienią 2020).

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 proc. całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 proc. przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

