Największy kanał rozrywkowy w Polsce może niedługo zakończyć nadawanie. Rusza kampania informacyjna

W związku z przedłużającym się procesem rekoncesyjnym TVN7 rozpoczyna się kampania informacyjna. W spocie gwiazdy stacji zapraszają do wspólnej zabawy, a także przypominają, że największy kanał rozrywkowy w Polsce może niedługo zakończyć nadawanie. Do wygaśnięcia obowiązującej koncesji pozostało kilkanaście dni, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do tej pory nie podjęła decyzji o przyznaniu koncesji na kolejny okres, mimo spełnienia przez nadawcę wszystkich warunków. Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem, zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji.

Kampania rozpoczyna się 8 lutego w TVN7, a od środy 9 lutego będzie emitowana we wszystkich kanałach TVN Grupa Discovery.

Siódemka jest największym kanałem rozrywkowym w Polsce. Oferuje widzom całe spektrum emocji, od radości do łez, wciąga do zabawy, ale daje też chwile nostalgii i wzruszenia. Najnowszy spot wizerunkowy stacji wprowadza odbiorców w bajkowy świat, w którym wszystko jest możliwe. Akcja toczy się na planie "fabryki snów" - miejsca, gdzie realizowane są programy, seriale, na scenie i w kulisach, gdzie zarówno widzowie, jak i bohaterowie produkcji TVN7 spotykają się we wspólnej zabawie.

"Siódemka to kanał rozrywkowo-filmowy, który od początku stawiał sobie za cel dostarczenie widzom przyjemności, oderwanie się od codzienności i wszystkiego co nas przytłacza - złych wiadomości, inflacji, pandemii. Konsekwentnie realizujemy politykę programową w oparciu o potrzeby naszej widowni. Nasi widzowie mają wpływ na program, ale też mogą stać się jego częścią. W spocie wiosennej oferty programowej padają słowa 'Tu można kochać bez granic i pozostać sobą, albo być zupełnie kimś innym. W Siódemce spełniają się marzenia!' - te słowa to wypowiedzi naszych widzów, ale i bohaterów naszych produkcji, bo dla niektórych zarówno zawodowo, jak i prywatnie marzenia stały się faktem" - mówi Katarzyna Mazurkiewicz, dyrektor programowa TVN7.

Możliwość zwrócenia się do KRRiT

Nie wszystko jednak w tej historii wywołuje uśmiech na twarzy, bo tylnymi drzwiami wkrada się niepokój. Spot kończy plansza, na tle której głos lektora przypomina o liczbie dni pozostałych do zakończenia aktualnej koncesji TVN7. Informuje również o możliwości wysyłania maili w obronie stacji na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (skargi@krrit.gov.pl), która mimo upływu ponad roku od złożenia przez nadawcę wniosku o nową koncesję dla Siódemki nie wydała decyzji w tej sprawie.

"Odebranie darmowej rozrywki najbardziej uderzy w zwykłego widza. Emitując spot, chcemy uświadomić naszym widzom, że ich ulubione programy, seriale i bohaterowie mogą wkrótce zniknąć z ekranu. Prosimy ich więc o wsparcie. Mogą realnie pomóc, apelując do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie nam koncesji na kolejny okres" - dodaje Katarzyna Mazurkiewicz.

Atmosferę spotu oddaje muzyka, którą skomponowali Bartłomiej Zaborowski i Wojciech Urbański. W klipie zobaczymy bohaterów największych i najbardziej lubianych produkcji TVN7: Małgorzatę Sochę, Julię Kamińską, Filipa Bobka, Adrianę Kalską, Mateusza Mosiewicza, Barbarę Garstkę, Małgorzatę Heretyk, Ernesta Musiała, byłych mieszkańców Hotelu Paradise, a także Milenę Kucińską - naszą widzkę, która odpowiedziała na akcję Siódemki, dołączając do zabawy ogłoszonej przez social media dla fanów kanału.

Poza klipami o możliwości udzielenia wsparcia stacji będą przypominać tzw. scrolle, tj. paski informacyjne przy wybranych audycjach nadawcy. Przy logotypie kanału umieszczony zostanie licznik odmierzający dni pozostałe do wygaśnięcia koncesji. Kampanię będą wspierać intensywne działania na wszystkich profilach w social mediach nadawcy. Na potrzeby akcji stworzono hasztag #chcemybawicsiedalej.

Czy stacja będzie mogła nadal dostarczać rozrywkę widzom?

Nadawanie TVN7 jako kanału bezpłatnego dla wszystkich polskich widzów telewizji naziemnej możliwe jest wyłącznie na podstawie koncesji przyznawanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT), na którą TVN Grupa Discovery czeka od ponad roku. Jeśli KRRiT nie wyda decyzji o przedłużeniu koncesji dla TVN7, co jest jej obowiązkiem wynikającym z prawa, widzowie utracą bezpłatny dostęp do największego kanału rozrywkowego w Polsce. Wielu z nich zostanie całkowicie pozbawionych możliwości oglądania stacji. Jest to sytuacja bez precedensu - dotychczas nie było przypadku, w którym KRRiT nie przedłużyła istniejącej koncesji naziemnej pomimo spełnienia wszystkich warunków przez nadawcę. Brak przyznania polskiej koncesji przez KRRiT uderza przede wszystkim w widzów, pozbawiając ich najpopularniejszego kanału rozrywkowego, który codziennie wybierają miliony Polaków. Jedna trzecia widzów ogląda go za pośrednictwem telewizji naziemnej. Wniosek do KRRiT o przedłużenie koncesji dla TVN7 na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 r. Pomimo spełnienia wszelkich wymogów, do dzisiaj nie zapadła decyzja o rekoncesji. Zgodnie z obowiązującym prawem nic nie uzasadnia takiego opóźnienia.

Autor:red.

Źródło: TVN