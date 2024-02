TVN24 wyróżniona przez Fundację DKMS. "Dobrze jest być takim małym trybikiem w tej wielkiej maszynie czynienia dobra"

TVN24 otrzymała w czwartek wyróżnienie z okazji 15-lecia Fundacji DKMS, organizacji non-profit zajmującej się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego. Nagrodę w imieniu TVN24 odebrała wiceredaktorka naczelna Brygida Grysiak. - Dobrze jest być takim małym trybikiem w tej wielkiej maszynie czynienia dobra - mówiła.

Fundacja DKSM obchodzi swoje 15. urodziny. Z tej okazji w czwartek na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się spotkanie dla mediów. Byli obecni dawcy szpiku kostnego, osoby, które przyczyniły się do szerzenia idei dawstwa, a także ci, którzy zyskali drugie życie dzięki temu, że znaleźli swojego genetycznego bliźniaka. Przyznano także nagrody przyjaciołom fundacji. Wyróżnienie otrzymały m.in. redakcje TVN24, "Uwagi" TVN i "Dzień dobry TVN".

Rozwiń

Nagrodę w imieniu TVN24 odebrała wiceredaktorka naczelna Brygida Grysiak. - Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie, ale powiem wam szczerze, że po wysłuchaniu tych wszystkich poruszających historii, za które bardzo, bardzo dziękuję, mam pewność, że to nie my jesteśmy ani aniołami, ani bohaterami tego wydarzenia - mówiła.

Jak dodała, "dobrze jest być takim małym trybikiem w tej wielkiej maszynie czynienia dobra i chcę wam powiedzieć w imieniu koleżanek i kolegów z TVN24, że chylimy czoło przed wszystkimi, którzy stoją za tą maszyną, przed dawcami, ale przede wszystkim przed tymi pacjentami i ich bliskimi, bo kiedy o nich opowiadamy na antenie i piszemy w portalu, to tak naprawdę nie mamy pojęcia, co oni przeżywają".

- Więc bardzo wam wszystkim dziękuję, cieszę się, że to jest też element naszej codziennej dziennikarskiej pracy i misji. Nie jesteśmy tylko od wielkiej polityki, patrzenia każdej władzy na ręce. To zaszczyt być z wami w takich momentach - powiedziała Brygida Grysiak.

Fundacja DKSM

Fundacja DKMS to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego. "Naszą misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku" - czytamy na stronie Fundacji.

Od lutego 2009 roku DKMS jest również w Polsce. Działa jako niezależna organizacja pożytku publicznego oraz ośrodek dawców szpiku. To największy taki ośrodek w kraju. W tej chwili ma w swojej bazie zarejestrowanych prawie 2 mln potencjalnych dawców, a Polska jest 5. pod tym względem krajem na świecie. Do tej pory szpik oddało 13 tys. osób.

- To, że w ciągu 15 lat zarejestrowało się prawie dwa miliony miliony dawców szpiku pokazuje, że my, Polacy, jesteśmy altruistami, że umiemy i wiemy, jak pomagać. To jest coś, co bardzo buduje i życzmy sobie, żebyśmy dalej mieli wokół nas tyle osób, które chcą pomagać, a my będziemy dalej robić swoje - powiedziała Ewa Magnucka-Bowkiewicz, prezeska fundacji DKMS.

- Do pobrania komórek macierzystych ode mnie doszło w zeszłym roku, to były niesamowite przeżycia, nie da się ich ująć w słowa. To jest mieszanka euforii, nadziei i lęku, czy ja wyjdę z tego bez szwanku i czy osoba, której wszczepiono moje komórki macierzyste, wróci do zdrowia. Z dzisiejszej perspektywy wiem, że nie ma się czego bać i bardzo się cieszę, że to zrobiłem - powiedział Marek Kaliszuk, dawca szpiku.

Autorka/Autor:ks/ft