Polska TVN24 najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce. Ogromny awans Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w kwietniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Instytut Monitorowania Mediów (IMM) przedstawił w poniedziałek raport "Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce", przedstawiający zestawienie mediów pod względem liczby cytowań w ubiegłym miesiącu.

Liderem rankingu zostało TVN24, które cytowane było w maju ponad 3,5 tysiąca razy. Jest to awans o pięć pozycji względem analogicznego raportu za kwiecień. Stacja jest na czele, zarówno biorąc pod uwagę same stacje telewizyjne, jak i wszystkie media w Polsce. "Na antenie stacji szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o zatrzymaniach w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków" - czytamy w raporcie.

Drugie miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów, z wynikiem niemal 3,4 tysiąca powołań na źródło należy do Wirtualnej Polski. Podium zamyka Onet z wynikiem ponad 3 tys. odniesień w innych mediach i awansem o cztery miejsca.

Z kolei w zestawieniu samych stacji telewizyjnych na podium za TVN24 plasują się TV Republika oraz Polsat, oba z blisko 2,5 tysiącem cytowań.

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