TVN24 laureatem nagrody PIKE 2021 "Honorowe Tytanowe Oko"

Nagrodę odebrała Brygida Grysiak, zastępca redaktora naczelnego TVN24 oraz redaktor do spraw standardów i dobrych praktyk dziennikarskich. - Dziękujemy za to wyróżnienie, ale przy tej okazji, dziękujemy za coś więcej. Za państwa wsparcie w ostatnich miesiącach, które było dla nas bardzo ważne, symboliczne - powiedziała.

- To nie był dla nas łatwy czas, ale nie o nas w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, jak rozumiemy dziś dziennikarstwo i jak rozumiemy wolność, niezależność mediów i wreszcie jak rozumiemy odpowiedzialność za słowo i obraz, gdzie kończy się dziennikarstwo, a zaczyna propaganda - wymieniała Grysiak.

- Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, zapisujemy się w historii mediów w Polsce i to historia nas oceni. My redakcyjnie wierzymy, że tak jak w życiu, tak w naszym przepięknym zawodzie, warto być przyzwoitym. Dziennikarze nie są po to, żeby podobać się politykom, ale po to, żeby zadawać im ważne i trudne pytania w państwa imieniu, w imieniu naszych widzów, w trosce o dobro wspólne, o interes społeczny i wreszcie: w trosce o człowieka w potrzebie - mówiła.