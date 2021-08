TVN24 i "Fakty" TVN liderami rynku. Doskonałe wyniki za lipiec

TVN24 i "Fakty" TVN z doskonałymi wynikami oglądalności za lipiec i siedem pierwszych miesięcy 2021 roku. Jak pokazują badania Nielsen Television Audience Measurment, stacja, należąca do grupy Discovery, w lipcu osiągnęła 5,39 proc. udziału w rynku oraz 3,11 proc. w grupie komercyjnej 16-49. Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w kraju pozostają "Fakty", które w lipcu przyciągały średnio 21,7 proc. ogólnej widowni.

Na kolejnych miejscach znalazły się TVP Info (4,06 proc), Polsat News (2,0 proc.) oraz TVN24 BiS z wynikiem - 0,45 proc. Należy jednak pamiętać, że TVP Info to naziemna telewizja z 99,5 proc. zasięgiem, a TVN24 dociera do ok. 60 proc. gospodarstw domowych.