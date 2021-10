Strażacy utknęli w korku na autostradzie A1. "Kierowcy mieli problem, by stworzyć dla nas korytarz życia"

Jechali do wypadku na autostradzie A1, ale dojechać na miejsce nie mogli. Dwa kilometry przed zdarzeniem wóz strażacki utknął w korku. Wszystko dlatego, że kierowcy nie utworzyli korytarza życia. - Gdybyśmy mogli dojechać tam bez problemów, zajęłoby nam to jedną lub dwie minuty. Tym razem na miejsce dotarliśmy po 10 minutach - mówi jeden ze strażaków.

Nagranie z przejazdu wozu strażackiego otrzymaliśmy na Kontakt24 . Widać na nim jak w poniedziałek wieczorem, jadąc do wypadku, wóz strażacki utknął w korku na autostradzie A1.

- Około 19:10 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku, do jakiego doszło na autostradzie A1 na 338. kilometrze w kierunku Katowic. Samochód osobowy zderzył się z busem, w wyniku czego dwie osoby zostały ranne: kobieta i jej ośmioletnie dziecko - tłumaczy pan Łukasz, strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie.

Strażak: kierowcy mieli problem, by stworzyć dla nas korytarz życia

Dziesięć minut po zdarzeniu strażacy byli już w trasie, ale utknęli dwa kilometry przed miejscem wypadku. - Kierowcy mieli problem, by stworzyć dla nas korytarz życia. Zresztą nie tylko nasz wóz, ale i pięć innych wozów strażackich, samochód policyjny i karetka też utknęły w tym zatorze - mówi strażak.

Jak relacjonuje, z wozu strażackiego wysiadł jeden z ratowników. Zabrał ze sobą torbę medyczną i pieszo udał się do poszkodowanych osób. - Dwóch pozostałych strażaków próbowało zarządzać ruchem tak, by kierowcy stworzyli dla nas ten korytarz. - W końcu się udało i dojechaliśmy na miejsce - opowiada pan Łukasz.

Jak się okazało, w auto - które z powodu awarii musiało się zatrzymać - uderzył bus. Osoby podróżujące samochodem osobowym nie odniosły poważniejszych obrażeń. Ośmioletnia dziewczynka wraz z mamą zostały zabrane do szpitala w Bełchatowie.

Jechali pięć razy dłużej

Służby ratunkowe na miejsce dojechały jednak znacznie później niż powinny. - Gdybyśmy mogli dojechać tam bez problemów, zajęłoby nam to jedną lub dwie minuty. Tym razem na miejsce dotarliśmy po 10 minutach, na szczęście u poszkodowanych nie było zagrożenia życia - podkreśla strażak.

Jak jednak zaznacza, wina nie leży wyłącznie po stronie kierowców, którzy nie dostosowali się do zasady związanej z tworzeniem korytarza życia. Zdaniem pana Łukasza autostrada jest technicznie niedostosowana do tego typu zdarzeń. - Nie ma tam przewężeń ani nie ma też możliwości demontażu barier, by wóz lub karetka mogły przejechać, także pod prąd - zaznaczył pan Łukasz.