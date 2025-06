Tusk zapowiada okresową ocenę prac rządu. "Konsekwencją będą zmiany" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: 11 czerwca Sejm ma rozpatrzyć wniosek o wotum zaufania dla rządu.

Donald Tusk przekazał we wtorek, że konsekwencją wotum zaufania będzie okresowa ocena prac rządu i poszczególnych resortów.

Premier zapowiedział, że "będą zmiany".

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek przed posiedzeniem rządu, że w przyszłą środę, 11 czerwca Sejm rozpatrzy wniosek o wotum zaufania dla rządu, odbędzie się też głosowanie w tej sprawie.

Szef rządu mówił, że "wiemy dobrze po tym półtora roku, że niektóre rzeczy można robić lepiej, szybciej". - Wotum zaufania powinno być nowym otwarciem, a więc ofensywne, a nie defensywne - dodał.

Podkreślił, że dla "całej koalicji 15 października ten dzień ma być dniem takiego nowego impetu". - Jestem przekonany, że sprostacie temu zadaniu - dodał.

Tusk o okresowej ocenie rządu

Tusk zaznaczył, że "konsekwencją wotum zaufania będzie oczywiście także okresowa ocena prac rządu i poszczególnych resortów".

Posiedzenie rządu Źródło: PAP/Paweł Supernak

- Temu poświęcony będzie lipiec. Zarówno przygotowaniem całego przyszłego roku - oczywiście kwestia budżetu, et cetera - ale też oceny tego, co udało się zrobić, czego nie udało się zrobić, kto za co odpowiada i konsekwencją tego będą zmiany, o których już wcześniej mówiliśmy. Ale, jak to mawiają klasycy, dobrzy nie mają się czego obawiać - powiedział premier.

