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Polska

Tusk ostrzega przed Rosją. "Musimy być przygotowani"

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Rosyjscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne)
Andrzej Zaucha z "Faktów" TVN o możliwych powodach wizyty szefa CIA w Rosji
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: mil.ru
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Premier Donald Tusk powiedział w piątek w trakcie Campusu Polska Przyszłości, że są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia. - Musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością te najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne - podkreślił.

Tusk podczas piątkowego spotkania z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie został m.in. zapytany o wizytę dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie. Ratcliffe odwiedził we wtorek stolicę Rosji, by ostrzec ich przed próbą ataku na państwa NATO - podał w środę dziennik "Wall Street Journal". Według serwisu Politico ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie.

Tusk o "stałym kontakcie" z CIA

- Nie mogę się za bardzo rozgadać, ale jesteśmy w stałym kontakcie z szefostwem CIA, więc nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii - odpowiedział Tusk.

Zdaniem Tuska "w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji, ale nie musimy ukrywać tych najważniejszych spraw".

- Wiele tygodni temu powiedziałem w wywiadzie, chyba dla "Financial Times", że istnieje realne zagrożenie, że Rosja zdecyduje się na jakąś poważną prowokację, albo nawet na ograniczony atak, na któreś z państw Traktatu. I usłyszałem od wielu komentatorów, że Tusk zwariował - mówił szef rządu.

- Dobrze wiedziałem, co mówiłem. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, bo to nie jest związane tylko z wizytą szefa CIA w Moskwie, ale już od wielu tygodni te sygnały są też publicznie znane. Wiadomo, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie, i że dla Rosji ta jesień i zima mają być kluczowe - przypomniał premier.

Premier o mobilizacji w Rosji

Tusk dodał, że "to nie są tajemnice, bo te rzeczy można rozpoznać". - Są różne techniki rozpoznawania takich akcji, jak przygotowanie na przykład do mobilizacji. I w dość obiektywnych ocenach różnych służb Rosjanie chcą zmobilizować 600 tys. żołnierzy. W sytuacji gospodarczej Rosji to jest gigantyczne przedsięwzięcie. Jak się domyślacie, oni mają być zmobilizowani nie dla akcji pokojowych - mówił szef rządu.

- W związku z tym musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością te najbliższe siedem, osiem miesięcy będzie krytyczne - podkreślił premier.

"Kluczowa" integracja w ramach NATO

Dodał, że "wojna ukraińsko-rosyjska jest w punkcie zwrotnym - to znaczy, któregoś dnia czujemy, że Ukraina zdobywa pewną strategiczną przewagę, dwa dni później okazuje się, że ryzyka jednak przegrania tej wojny są także bardzo realne".

- Ścisła integracja w ramach NATO, szczególnie Europa, Stany Zjednoczone i Polska, może tu odegrać kluczową rolę - podkreślił Tusk.

"Twarda odpowiedź" na atak Rosji

Tusk zapewnił, że "będziemy robili wszystko i robimy wszystko, aby NATO nie było tylko na papierze, tylko faktyczne". - Jestem zdecydowanie zwolennikiem utrzymania jako najważniejszej zasady NATO tej zasady: jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego - podkreślił.

- Gdyby Rosja zdecydowała się na zaatakowanie Estonii, to bylibyśmy kompletnie pozbawieni wyobraźni, szczególnie my Polacy, gdybyśmy powiedzieli, że na wszelki wypadek nie reagujemy. My musimy być w czołówce tych wszystkich, którzy będą mobilizowali NATO do natychmiastowych i twardych odpowiedzi, bo inaczej my będziemy następni w kolejce - mówił Tusk.

Powtórzył, że obecnie "Rosja jest potencjalnie agresorem wobec państw natowskich i musimy tu być absolutnie jak jedna pięść".

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TuskWojna w UkrainieRosjaUkrainaWładimir Putin
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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