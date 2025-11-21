Tusk w Sejmie ostrzega i apeluje: prościej nie mogę. Na sali okrzyki

Premier: Akcje dywersyjne od wielu miesięcy inspirowane i wprost organizowane przez służby Kremla przekroczyły ostatnio pewną krytyczną granicę

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Ostatnie wydarzenia nie zostawiają miejsca na jakiekolwiek złudzenia, Rosja realizuje kolejny etap wojny hybrydowej, którego celem jest destabilizacja naszego państwa - powiedział Donald Tusk podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie.

Jak dodał, "akcje dywersyjne, od wielu miesięcy inspirowane i wprost organizowane przez służby Kremla, przekroczyły ostatnio pewną krytyczną granicę, dziś można już mówić wręcz o państwowym terroryzmie".

Donald Tusk w Sejmie apelował o jedność Źródło: Leszek Szymański/PAP

Tusk: strategia Moskwy jest czytelna, mamy być skłóceni

Premier podkreślił, że celami Rosji są "zniszczenia, życie ludzi i destabilizacja podstaw państwa polskiego". Wyliczył wrogie działania Moskwy tylko z ostatnich kilku dni.

- Wysadzenie torów kolejowych, zniszczenie trakcji, potężna akcja dezinformacyjna i propagandowa temu towarzysząca, w tym słowa o partyzantce w Polsce, które wybrzmiały w Rosji, pobicie naszego ambasadora - wymieniał premier.

Jak ocenił, "strategia Moskwy jest czytelna". - Mamy być skłóceni z Europą, z Ukrainą i najważniejsze, skłóceni wewnętrznie - mówił, podkreślając, że "nie możemy dopuścić do tego, aby ten scenariusz, ani żadna jego część został zrealizowany". Jak dodał, nasza jedność "zależy od nas samych i od nas wszystkich ".

Donald Tusk: w kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia, albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale

Przemówienie Tuska, w tle okrzyki: mów do siebie!

Przemówienie premiera zakłócane było okrzykami z ław opozycji.

Po słowach słowa "mówię twardo, ale naprawdę z najlepszą wolą", sali słychać było okrzyk "mów do siebie". Gdy premier zaczął wyliczać "pięć prostych przykazań" dotyczących bezpieczeństwa Polski, z sali sejmowej rozległ się okrzyk: "nikt ci nie wierzy".

Krzyki rozległy się również, gdy premier zakończył swoje przemówienie słowami, "wobec rosyjskiego zagrożenia, albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Prościej nie mogę".

Dowiedz się więcej: Pięć zasad Donalda Tuska na 2026 rok