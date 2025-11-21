Tusk w Sejmie ostrzega i apeluje: prościej nie mogę. Na sali okrzyki

- Ostatnie wydarzenia nie zostawiają miejsca na jakiekolwiek złudzenia, Rosja realizuje kolejny etap wojny hybrydowej, którego celem jest destabilizacja naszego państwa - powiedział Donald Tusk podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie.
Jak dodał, "akcje dywersyjne, od wielu miesięcy inspirowane i wprost organizowane przez służby Kremla, przekroczyły ostatnio pewną krytyczną granicę, dziś można już mówić wręcz o państwowym terroryzmie".
Tusk: strategia Moskwy jest czytelna, mamy być skłóceni
Premier podkreślił, że celami Rosji są "zniszczenia, życie ludzi i destabilizacja podstaw państwa polskiego". Wyliczył wrogie działania Moskwy tylko z ostatnich kilku dni.
- Wysadzenie torów kolejowych, zniszczenie trakcji, potężna akcja dezinformacyjna i propagandowa temu towarzysząca, w tym słowa o partyzantce w Polsce, które wybrzmiały w Rosji, pobicie naszego ambasadora - wymieniał premier.
Jak ocenił, "strategia Moskwy jest czytelna". - Mamy być skłóceni z Europą, z Ukrainą i najważniejsze, skłóceni wewnętrznie - mówił, podkreślając, że "nie możemy dopuścić do tego, aby ten scenariusz, ani żadna jego część został zrealizowany". Jak dodał, nasza jedność "zależy od nas samych i od nas wszystkich ".
Przemówienie Tuska, w tle okrzyki: mów do siebie!
Przemówienie premiera zakłócane było okrzykami z ław opozycji.
Po słowach słowa "mówię twardo, ale naprawdę z najlepszą wolą", sali słychać było okrzyk "mów do siebie". Gdy premier zaczął wyliczać "pięć prostych przykazań" dotyczących bezpieczeństwa Polski, z sali sejmowej rozległ się okrzyk: "nikt ci nie wierzy".
Krzyki rozległy się również, gdy premier zakończył swoje przemówienie słowami, "wobec rosyjskiego zagrożenia, albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Prościej nie mogę".
Autorka/Autor: mgk/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP