Polska

Tusk reaguje na słowa Przydacza. "Przydałby się kubeł zimnej wody na głowę"

Donald Tusk
Życzenia wielkanocne od premiera Donalda Tuska
Źródło: KPRM
Prezydencki minister Marcin Przydacz ocenił, że sojusznicy z zachodu Europy z odpowiednią flotą powinni wesprzeć USA. "Ludzie PiS i prezydenta Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to" - zareagował w poniedziałek na X premier Donald Tusk.

W niedzielę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił w Polsat News, że część sojuszników zachodnich, "zwłaszcza tych, którzy mają odpowiednią flotę i odpowiedni sprzęt" powinna "w ramach jakiejś działalności koalicyjnej wesprzeć Amerykanów" w wojnie na Bliskim Wschodzie, w tym w odblokowaniu cieśniny Ormuz.

Jak powiedział, sojusznicy Ameryki powinni to zrobić "z jednej strony w imię własnego interesu, w tym obniżenia cen energii", a z z drugiej - "w imię euroatlantyckiej solidarności". - Ja do tego ich bardzo mocno namawiam - powiedział.

Tusk: nie pozwolę na to

W poniedziałek słowa Przydacza skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Ludzie PiS i prezydenta Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to"- napisał na X. Jak dodał, "przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę".

Tuskowi zawtórował wiceszef MON Cezary Tomczyk. "Pan Przydacz może jechać na ochotnika. Lunatycy z PiS jak zwykle chcą wciągnąć Polskę w jakieś szaleństwo" - napisał w swoim wpisie.

Trump krytykuje NATO za brak wsparcia

Prezydent USA Donald Trump od kilku tygodniu krytykuje państwa NATO za brak zaangażowania w rozpoczętą przez Izrael i USA wojnę na Bliskim Wschodzie. Trump domaga się od sojuszników przede wszystkim pomocy w odblokowaniu kluczowej dla transportu ropy naftowej do Europy i Azji cieśniny Ormuz.

Maciej Michałek

W zeszłym tygodniu Trump zadeklarował między innymi, że "odblokowaniem cieśniny Ormuz powinny zająć kraje, które z niej korzystają" , a jeśli narzekają na spowodowany blokadą wzrost cen to powinny kupować ropę od USA.

Z kolei w ubiegłą niedzielę 5 kwietnia Trump opublikował wpis, w którym w wulgarnych słowach domagał się od Iranu przywrócenia swobodnego ruchu tankowców w cieśninie Ormuz. "Otwórzcie tę pie*****ną cieśninę, szalone bękarty, albo będziecie żyć w piekle - ZOBACZYCIE!" - napisał.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

IranKonflikt na Bliskim WschodzieDonald TuskMarcin PrzydaczCezary Tomczyk
