Tusk: wynik Nawrockiego w Gdańsku to najlepsza odpowiedź na jego przeszłość Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Donald Tusk będzie w czwartek gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 o godzinie 19.30. Transmisja także w TVN24+

W czwartek premier odwiedził gdański zakład produkujący wieże dla morskich turbin wiatrowych Baltic Towers. Podczas konferencji prasowej premier był pytany o przeszłość Nawrockiego, a także o ocenę jego wyniku w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Gdańsku.

- Jeśli chodzi o przeszłość Karola Nawrockiego, wynik w Gdańsku jest najlepszą odpowiedzią na to, co ludzie wiedzą i co ludzie myślą tam, gdzie go znają - stwierdził.

Jak dodał, "tu sprawa jest bardzo poważna". - Cała Polska powinna zapytać gdańszczan, co takiego wiedzą, co takiego czują, co takiego słyszeli - mówił.

Według Tuska "o Nawrockim właściwie wszystko już powiedziano". - Tylko ludzie jakoś nie bardzo mają czasami odwagę przyjąć to do wiadomości, bo się niektórym to w głowie nie mieści, że z taką hipoteką, z taką przeszłością, z takimi skłonnościami, ktoś kandyduje na urząd prezydenta. Ja nie mam powodu do obaw, też jestem chłopak stąd, więc mogę tylko powiedzieć: Gdańsk miał naprawdę bardzo poważne powody, żeby nie głosować na Karola Nawrockiego - stwierdził.

Rozmowa Mentzen-Nawrocki. "Można się spodziewać każdej bzdury"

Premier został również zapytany o to, czego spodziewa się po rozmowie Sławomira Mentzena z Nawrockim. Kandydat Konfederacji we wtorek opublikował wpis, w którym zaprosił kandydata PiS i kandydata KO Rafała Trzaskowskiego na rozmowę na jego kanale Youtube. Jak przekazał później tego dnia, spotkanie z Nawrockim zostało zaplanowane na czwartek o godzinę 13, natomiast z Trzaskowskim na sobotę o godzinie 19.

Mentzen przedstawił również "deklarację zgodną z postulatami jego wyborców", którą obaj kandydaci mieliby podpisać.

- Wiadomo, czego się można spodziewać. Wielkiej łatwości w kłamaniu i mówieniu każdej bzdury przez pana Nawrockiego - stwierdził Tusk.

Dowiedz się więcej: O co Mentzen zapyta Nawrockiego? Rozmowa o 13

- Zdębiałem, jak usłyszałem, że minęło 12 godzin od momentu, kiedy pan Nawrocki powiedział, że wprowadzi podatek od czwartego mieszkania, a 12 godzin czy 20 godzin później mówi: A podpiszę szybko postulaty pana Mentzena, w tym postulat "nigdy nie podniosę i nie wprowadzę żadnych nowych podatków" - mówił.

Jak dodał szef rządu, Nawrockiemu "każda rzecz przejdzie przez gardło, byleby wkupić się w łaski pana Mentzena". - Trochę to wygląda tak etycznie dwuznacznie - ocenił.

- Szczególnie kiedy się przypomni, a będziemy też o tym przypominać, co pan Mentzen myśli o panu Nawrockim. Nawet ja tak ostrych słów nie użyłem wobec pana Nawrockiego jak pan Mentzen, jeśli dobrze pamiętam, kluczowe zdanie brzmiało: Nigdy taki człowiek jak Nawrocki nie powinien być prezydentem - powiedział szef rządu.

Transmisję rozmowy Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim będzie można oglądać w TVN24 lub w TVN24+