Tusk o możliwym skróceniu kadencji Sejmu. Błaszczak o "blefie" i "gotowości"

Oczywiście, jeżeli taki wniosek się pojawi, to jak najbardziej - odpowiedział w środę szef klubu PiS Mariusz Błaszczak pytany o to, czy ewentualny wniosek o skrócenie kadencji Sejmu znajdzie poparcie jego ugrupowania. - Jeżeli będą przedterminowe wybory, to my się nie obawiamy, będziemy gotowi - dodał.

Premier Donald Tusk na wtorkowej konferencji prasowej pytany o ewentualne skierowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy budżetowej do TK stwierdził: - Jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa (PiS Jarosława - red.) Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów.

Szef klubu PiS pytany w środę w Sejmie przez dziennikarzy, czy prezydent powinien przesłać budżet do TK, zastrzegł, że to decyzja Andrzeja Dudy, "nie ingerujemy".

Błaszczak: to blef, ale poprzemy wniosek, jeśli się pojawi

Dopytywany o kwestię skrócenia kadencji Sejmu, Błaszczak ocenił, że mogłoby ono zatrzymać "destrukcję państwa polskiego". - Ale jeżeli słyszymy taką wypowiedź w ustach Donalda Tuska, to w mojej ocenie jest to blef, który ma tylko zdyscyplinować koalicjantów - zaznaczył. - Jest to gra wewnętrzna w "koalicji 13 grudnia" - powiedział.

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk dodał z kolei, zwracając się do dziennikarzy: - Nie sądzicie państwo, że Donald Tusk chce odebrać władzę Donaldowi Tuskowi.

Politycy pytani, czy to oznacza, że jeśli pojawi się taki wniosek, to PiS go poprze, Błaszczak potwierdził. - Oczywiście, jeżeli taki wniosek się pojawi, to jak najbardziej - zadeklarował. - Jeżeli będą przedterminowe wybory, to my się nie obawiamy, będziemy gotowi. One zatrzymają destrukcję państwa polskiego - dodał Błaszczak.

Szef klubu PiS w trakcie konferencji powiedział też, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu (odbędzie się w przyszłym tygodniu - red.) "będzie przedstawiony wniosek o wotum nieufności wobec ministra (sprawiedliwości Adama - red.) Bodnara".

Zgodnie z konstytucją Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów, czyli potrzebnych jest do tego 307 głosów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza też skrócenie kadencji Senatu. Projekt uchwały ws. skrócenia kadencji może złożyć: prezydium Sejmu, komisja sejmowa lub grupa 15 posłów.

