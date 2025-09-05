Tusk o możliwości koalicji z Konfederacją

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Łomży zapytany o to, czy wyobraża sobie koalicję KO z Konfederacją, odpowiedział: - Nie planuję i nie zakładam, aby wchodziła w grę taka egzotyczna koalicja.

"Kto to jest i co to jest Konfederacja dzisiaj?"

Szef rządu ocenił, że politycy tworzący Konfederację znacznie różnią się swoimi poglądami tak, że trudne jest odpowiedzenie na pytanie "kto to jest i co to jest Konfederacja dzisiaj".

- Znajdujemy tam ludzi, którzy w sprawach gospodarczych mają - nazwijmy to - wolnorynkowe i bardzo liberalne poglądy, chyba bardziej niż ja nawet w niektórych sprawach, typu to, że każdy płaci za leczenie, za naukę. Wydaje mi się więc, że niektórzy w Konfederacji idą za daleko w radykalnym liberalizmie, ale ja generalnie słucham, wszędzie staram się znaleźć ludzi i usłyszeć jakieś sensowne zdania - powiedział premier.

Zgorzelski o możliwej koalicji

Wicemarszałek Sejmu, polityk PSL Piotr Zgorzelski stwierdził pod koniec sierpnia w "Onet Rano", że obecna koalicja rządząca musi "zapracować sobie" na kolejną kadencję, a jeżeli wówczas zabraknie głosów, rząd powinien dogadywać się z partią Razem lub liberalną częścią Konfederacji.

Później zamieścił wpis na X o podobnej treści. "Dwa lata w polityce to po prostu epoka. Uważam, że nasza koalicja powinna zapracować na kolejną kadencję, a jeżeli zabraknie nam głosów, trzeba rozmawiać z liberalną częścią Konfederacji. To świadczy o szerokim spojrzeniu na możliwe scenariusze polityczne" - napisał Zgorzelski.

Dwa lata w polityce to po prostu epoka. Uważam, że nasza koalicja powinna zapracować na kolejną kadencję, a jeżeli zabraknie nam głosów, trzeba rozmawiać z liberalną częścią Konfederacji. To świadczy o szerokim spojrzeniu na możliwe scenariusze polityczne. — Piotr Zgorzelski (@PZgorzelskiP) August 25, 2025 Rozwiń

Do swojego wpisu Zgorzelski odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24. Na sugestię prowadzącej Moniki Olejnik, że w ten sposób "smali cholewki" do Konfederacji, odparł przecząco. - Nie smalę cholewek, tylko proszę dokładnie wysłuchać tego wywiadu w Onecie (nawiązywał do swojej wypowiedzi w tym medium - red.). Pytanie padło o to, czy nasza koalicja dotrwa do wyborów. Powiedziałem, że oczywiście, że tak. Nie ma żadnej wątpliwości. Ale jeżeliby zabrakło głosów, to wolę rozmawiać z liberalną z częścią Konfederacji niż z PiS-em - wyjaśnił wicemarszałek Sejmu. Wskazał, że "liberalną częścią Konfederacji" nazywa stronników Sławomira Mentzena.

