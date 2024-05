Tusk o nowelizacji ustawy o KRS: na pewno nie zadowolimy wszystkich

Tusk powiedział, że "nikt nie zarzuci ministrowi Bodnarowi, że nie czuje (…) potrzeby budowy w pełni niezależnego sądownictwa". - Wspólnie z nim pracuję każdego dnia, kibicuję mu bardzo mocno, kiedy w moim imieniu jest w Brukseli. Musimy odbudować to, co PiS zniszczył - dodał. Wyraził jednak obawę, że bez tej poprawki nowela by nie przeszła z powodu weta prezydenckiego.

- Przyszedł do mnie i powiedział, że "być może to jest ułomne, to nie jest tak, jak sobie to wymarzyłem, ale jeśli jest szansa, że to będzie dużo lepsze, niż jest dzisiaj i jeśli to jest jedyna szansa, żeby prezydent Duda znowu nie blokował (…), to może zaryzykujemy" - mówił dalej. - Być może liczenie na prezydenta Dudę jest tutaj trochę naiwnie polityczne, nie wykluczam, że tak jest, ale bardzo doceniam, że pan minister Bodnar, nawet narażając reputację, (...), próbuje naprawić tę sytuację, tak bardzo zdewastowaną przez poprzedników - dodał.