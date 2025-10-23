"Może to dziwne, co powiem". Tusk ma bardzo dobre "novinky"

tusk

W czwartek premier Donald Tusk skomentował w swoich mediach społecznościowych otwarcie dwóch nowych odcinków tras ekspresowych.

- Może to dziwne, co powiem, ale Czechy mają dostęp do morza. Nie to nie pomyłka - stwierdził szef rządu na nagraniu opublikowanym na platformie X.

Jak dodał, w poniedziałek otwarto trasę S3, która "połączyła całą zachodnią Polskę i Czechy z polskim Bałtykiem, z polskimi portami". - To chyba dobre novinky - zaakcentował Tusk. Podkreślił, że budowa tego odcinka rozpoczęła się już w 2007 roku, gdy po raz pierwszy sprawował urząd premiera.

- Ale to nie koniec. Dzisiaj otwieramy nowy odcinek S1 - kontynuował. - Długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy nas ze Słowacją i dalej z południem Europy. To jeden z najbardziej efektownych projektów drogowych w historii Polski. Dwa tunele, pięć estakad, trzy mosty, a przy okazji to chyba najbardziej malownicza trasa ekspresowa w Polsce - mówił Tusk.

Jak zapowiadał w środę minister infrastruktury Dariusz Klimczak, droga ekspresowa S1 między Przybędzą i Milówką, czyli wspomniane przez premiera obejście Węgierskiej Górki, zostanie oddana do użytku kierowcom "w czwartek przed południem".

Nowa trasa S1 "niezwykle ważna z punktu widzenia międzynarodowego"

Obwodnica Węgierskiej Górki to jeden z brakujących dotąd odcinków drogi S1. Ma długość 8,5 km i łączy czynne fragmenty trasy z Żywca do Przybędzy oraz z Milówki do Szarego.

Klimczak podkreślał, że droga "jest niezwykle ważna z punktu widzenia międzynarodowego i naszych południowych sąsiadów", z którymi Polska chce prowadzić działalność gospodarczą i turystyczną, opartą na szybkiej komunikacji.

Z otwarcia obwodnicy zadowoleni są mieszkańcy okolicy. Wójt Węgierskiej Górki Piotr Tyrlik przewiduje, że ruch w centrum miejscowości spadnie o 30-40 procent. – Co najważniejsze: nie będą to już tiry, których przejeżdżało każdego dnia około 2 tysięcy. To będzie normalny ruch lokalny i turystyczny – podkreślił.

Nowy odcinek S1 z Przybędzy do Milówki zlokalizowany jest na Żywiecczyźnie. Jego częścią jest między innymi pięć estakad, w tym jedna o długości prawie 1 km w Węgierskiej Górce, trzy mosty o łącznej długości 2,3 km, a także dwa dwunawowe tunele o łącznej długości ponad 1,8 km.

Umowa na realizację odcinka została zawarta w październiku 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1,65 mld zł.

S1 jest arterią o kluczowym znaczeniu. Jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.

Docelowo trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma dotąd na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Oświęcim – Brzeszcze i od czwartku Bielsko-Biała - Zwardoń.

Trwa budowa pozostałych odcinków, w tym między Mysłowicami i Bielskiem-Białą.

