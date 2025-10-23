Logo strona główna
Polska

"Może to dziwne, co powiem". Tusk ma bardzo dobre "novinky"

Tusk
tusk
Może to dziwne, co powiem, ale Czechy mają dostęp do morza. Nie, to nie pomyłka - powiedział w czwartek premier Donald Tusk na nagraniu w mediach społecznościowych. W ten sposób szef rządu przypomniał o otwarciu trasy S3, która łączy zachodnią Polskę i Czechy z Bałtykiem. Mówił też o czwartkowym otwarciu odcinka S1, długo wyczekiwanego obejścia Węgierskiej Górki.

W czwartek premier Donald Tusk skomentował w swoich mediach społecznościowych otwarcie dwóch nowych odcinków tras ekspresowych.

- Może to dziwne, co powiem, ale Czechy mają dostęp do morza. Nie to nie pomyłka - stwierdził szef rządu na nagraniu opublikowanym na platformie X.

Jak dodał, w poniedziałek otwarto trasę S3, która "połączyła całą zachodnią Polskę i Czechy z polskim Bałtykiem, z polskimi portami". - To chyba dobre novinky - zaakcentował Tusk. Podkreślił, że budowa tego odcinka rozpoczęła się już w 2007 roku, gdy po raz pierwszy sprawował urząd premiera. 

"Wielki ewenement, o którym się niewiele mówi"
BIZNES

- Ale to nie koniec. Dzisiaj otwieramy nowy odcinek S1 - kontynuował. - Długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy nas ze Słowacją i dalej z południem Europy. To jeden z najbardziej efektownych projektów drogowych w historii Polski. Dwa tunele, pięć estakad, trzy mosty, a przy okazji to chyba najbardziej malownicza trasa ekspresowa w Polsce - mówił Tusk. 

Jak zapowiadał w środę minister infrastruktury Dariusz Klimczak, droga ekspresowa S1 między Przybędzą i Milówką, czyli wspomniane przez premiera obejście Węgierskiej Górki, zostanie oddana do użytku kierowcom "w czwartek przed południem".

Nowa trasa S1 "niezwykle ważna z punktu widzenia międzynarodowego"

Obwodnica Węgierskiej Górki to jeden z brakujących dotąd odcinków drogi S1. Ma długość 8,5 km i łączy czynne fragmenty trasy z Żywca do Przybędzy oraz z Milówki do Szarego.

Klimczak podkreślał, że droga "jest niezwykle ważna z punktu widzenia międzynarodowego i naszych południowych sąsiadów", z którymi Polska chce prowadzić działalność gospodarczą i turystyczną, opartą na szybkiej komunikacji.

Z otwarcia obwodnicy zadowoleni są mieszkańcy okolicy. Wójt Węgierskiej Górki Piotr Tyrlik przewiduje, że ruch w centrum miejscowości spadnie o 30-40 procent. – Co najważniejsze: nie będą to już tiry, których przejeżdżało każdego dnia około 2 tysięcy. To będzie normalny ruch lokalny i turystyczny – podkreślił.

Nowy odcinek S1 z Przybędzy do Milówki zlokalizowany jest na Żywiecczyźnie. Jego częścią jest między innymi pięć estakad, w tym jedna o długości prawie 1 km w Węgierskiej Górce, trzy mosty o łącznej długości 2,3 km, a także dwa dwunawowe tunele o łącznej długości ponad 1,8 km.

Umowa na realizację odcinka została zawarta w październiku 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1,65 mld zł.

S1 jest arterią o kluczowym znaczeniu. Jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.

Docelowo trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma dotąd na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Oświęcim – Brzeszcze i od czwartku Bielsko-Biała - Zwardoń.

Źródło: GDDKiA

Trwa budowa pozostałych odcinków, w tym między Mysłowicami i Bielskiem-Białą. 

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Donald Tusk/X

