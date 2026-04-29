Tusk i Nawrocki razem na tajnych ćwiczeniach. "Wyglądali jak dobrzy kumple"
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk wspólnie uczestniczyli w tajnych ćwiczeniach wojskowych. Wedle relacji świadków, z którymi rozmawiali dziennikarze "Podcastu politycznego" w TVN24+, politycy współpracowali wyjątkowo zgodnie i wymieniali przyjazne gesty. Na szkoleniu zabrakło natomiast byłego już szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
