Donald Tusk zwrócił się do Sławomira Menztena w Sejmie

W środę rano premier Tusk wygłosił w Sejmie expose przed głosowaniem o wotum zaufania dla jego rządu.

Tusk: bądźcie opozycją techniczną

Premier odniósł się m.in. do niedawnej propozycji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by utworzyć rząd techniczny składający się - jak twierdził - z apolitycznych specjalistów. - Wasz prezes Kaczyński mówił tu, że dobrze byłoby, żeby wykorzystać ten czas (2,5 roku do następnych wyborów - red.) i powołać rząd techniczny. Chciałbym, żebyście powołali opozycję techniczną - powiedział Tusk, zwracając się do nielicznych posłów PiS obecnych na sali plenarnej.

- Bądźcie opozycją techniczną. Spróbujcie wspólnie z nami przegłosować coś, co może pomóc Polsce - apelował. Dodał, że "spróbujemy to przetestować na przykład na deregulacji".

Tusk do Mentzena: nie jestem piwoszem, nic panu nie grozi

- Patrzę na pana posła Mentzena. Myślę, że znajdzie też miejsce w swoim sercu na rzecz deregulacji polskiej gospodarki - stwierdził Tusk. Słowa premiera wywołały śmiech u polityka Konfederacji, a z sali padło pytanie, czy to "zaproszenie na piwo".

- Ja nie jestem piwoszem, więc tutaj nic nie grozi z mojej strony panu Mentzenowi, nie ma obaw - powiedział Tusk, odnosząc się do słynnego "piwa u Mentzena", czyli nagrania, na którym polityk Konfederacji wspólnie z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim pije piwo w swoim pubie w Toruniu. Po tym wydarzeniu Mentzen był krytykowany przez PiS i niektórych swoich zwolenników.

Sławomir Mentzen na sali sejmowej

"Mnie nie przekonał"

Sławomir Mentzen skomentował wystąpienie premiera w mediach społecznościowych, publikując serię wpisów, w których odnosił się do konkretnych kwestii poruszanych przez szefa rządu.

"Beznadziejny Tusk. Bez żadnej wiary w to co mówi, próbuje przekonać wszystkich, że jest dobrze" - napisał polityk Konfederacji na X jeszcze w trakcie trwania przemówienia szefa rządu. "Twarz Hołowni, robiącego za tło Tuska, nawet nie udaje, że jest dobrze" - dodał.

"Tuskowi godzinę zajęło przekonywanie, że należy dać mu wotum zaufania, bo w przeciwnym wypadku władzę przejmie opozycja. Do tego rząd działał bardzo dobrze, tylko za mało się chwalił. Co było jedynym jego błędem: wiara, że prawda sama się obroni. Mnie nie przekonał" - stwierdził Mentzen w tweecie zamieszczonym już po zakończeniu przemówienia premiera.

