Tusk: dajmy trochę czasu prezydentowi

"Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii. Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia. Pierwsze koty za płoty" - napisał na X premier Donald Tusk.

Donald Tusk uczestniczył we wtorek w spotkaniach przywódców dotyczących sytuacji w Ukrainie. Z kolei na poniedziałkowym spotkaniu części europejskich liderów z Wołodymyrem Zełenskim i Donaldem Trumpem w Białym Domu nie było przedstawiciela Polski. W tłumaczeniach, czemu do tego doszło, był rozdźwięk między rządem a Kancelarią Prezydenta.

W spotkaniu w Waszyngtonie nie uczestniczył przedstawiciel polskich władz, mimo że wcześniej zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk wspólnie z partnerami międzynarodowymi brali udział w rozmowach dotyczących Ukrainy.

Rzecznik rządu Adam Szłapka w poniedziałek w rozmowie z reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem mówił, że na spotkaniu Nawrockiego z Tuskiem w ubiegłym tygodniu obie strony ustaliły, iż w kwestii kontaktu z Amerykanami stroną główną jest prezydent. Szłapka oznajmił także, że w ostatniej wideokonferencji z Trumpem uczestniczył właśnie Nawrocki.

