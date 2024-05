Tusk: bardzo groźny atak hakerski

Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekazał, że "wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z cyberatakiem, który został skierowany ze strony rosyjskiej". Szef kancelarii premiera Jan Grabiec napisał, że rzekomy komunikat jest nieprawdziwy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwo Cyfryzacji pilnie wyjaśniają sprawę.

Tusk: polskie służby są przygotowane

Kaczyński: to jest rzecz nieprawdopodobna

Do nieprawdziwej depeszy w PAP na temat mobilizacji odniósł także się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński , który ocenił, że jest ona "niepokojąca". - (To) rzecz tak nieprawdopodobna, że każda poważna instytucja tego typu, jaką jest agencja prasowa, powinna ją bardzo dokładnie zweryfikować - oznajmił.

- To, co się stało, to jest dobry przykład tego rodzaju sytuacji i to powinno być przedmiotem głębszych dociekań - dodał.