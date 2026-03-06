Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Turyści mogą liczyć na zwrot. "Być może będziemy mówili o tysiącach wniosków"

Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Turyści mogą liczyć na zwrot środków. Komentarze władz i przedstawicieli biur podróży
Źródło: TVN24
Pokrzyżowane plany wyjazdowe w związku z sytuacją na świecie? Jest szansa na odzyskanie przynajmniej części kosztów z Turystycznego Funduszu Pomocowego dla tych, którzy wybierali się w rejon Bliskiego Wschodu. Ewelina Kwiatkowska sprawdziła, kto ma szanse na odszkodowanie i jak złożyć wniosek. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dla tych, którzy w najbliższych dniach mieli lecieć na wakacje na Bliski Wschód przewidziany jest zwrot kosztów z Turystycznego Funduszu Pomocowego. - To jest pożyczka wieloletnia dla firm, która jest zaciąga w sytuacjach nagłych, takich jak wojna, gdzie jest konieczność odwołania wycieczek z przyczyn bezpieczeństwa - wyjaśnia wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Na zwrot środków mogą liczyć turyści, którzy już kupili wycieczki w rejon Bliskiego Wschodu. Odzyskanie pieniędzy będzie możliwe także w przypadku, gdy wyjazd obejmował międzylądowanie na terytorium któregoś państwa z listy. Wypłaty obejmą wyjazdy planowane od 28 lutego do 27 marca.

- Żeby i klienci, którzy nie polecą nie byli stratni, ale my jesteśmy też odpowiedzialni za to, żeby przemysł czy też biznes turystyczny dalej mógł funkcjonować - podkreślił minister sportu Jakub Rutnicki w rozmowie w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Źródło: Art Service/PAP/EPA

- Być może będziemy mówili o setkach czy tysiącach takich wniosków złożonych przez podróżnych - zapowiada Dariusz Ziąbek z Ubezpieczeniowego Funduszy Gwarancyjnego.

Potrzebne dwa wnioski: podróżnego i biura podróży

Tylko w ubiegłym roku aż 10,5 miliona Polaków kupiło wycieczki w biurach podróży. Należy jednak pamiętać, że czas na złożenie wniosku o zwrot kosztów to 14 dni od powiadomienia o odwołaniu podróży.

- Zachęcamy już wszystkich do złożenia wniosku. Dla firm turystycznych to jest pożyczka, dla klienta to jest szybki zwrot, bo ten zwrot następuje naprawdę w ciągu kilkunastu dni - zwraca uwagę Piotr Borys.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie. Sytuację wykorzystują oszuści

Turystyczny Fundusz Pomocowy powołany został właśnie na wypadek nagłych zdarzeń jak wojna czy klęska żywiołowa. Po raz pierwszy zadziałał w pandemii w 2020 roku. - Dziesiątki tysięcy ludzi dostały pieniądze dzięki temu systemowi, więc on działa, a my zapraszamy tych, których imprezy będą odwołane, żeby z tego skorzystali - podkreśla Dariusz Ziąber.

Wniosek można złożyć elektronicznie na stronie tfg.ufg.pl, na której logujemy się za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Dalej wpisujemy dane z umowy zawartej z organizatorem wyjazdu. Żeby cała procedura przebiegła skutecznie, wnioski muszą być dwa: jeden składa podróżny, drugi biuro podroży.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
"Przerażające". Wyruszyli w rejsy na wycieczkowcach, utknęli w Zatoce Perskiej
Świat
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
BIZNES
shutterstock_2464301117
Turyści odzyskają pieniądze. Od czwartku można składać wnioski
BIZNES

- To, co się dzieje teraz jest na swój sposób sytuacją nową, dlatego na bieżąco wszystko jest ustalane. Czasami jest tak, że z rana jest jeden komunikat, a po południu jest już nieco inna sytuacja - zwraca uwagę Karolina Wasylów z biura podróży Babilon Travel.

Biura podróży chętnie proponują inne oferty

Na dodatek nie wszyscy podróżni chcą zwrotu kosztów odwołanej wycieczki. - Bardzo wielu klientów również pyta biuro podróży, czy skoro nie wyszło w ciągu tego miesiąca, to proszę mi przygotować na przykład w innym miejscu świata wycieczkę - stwierdza Piotr Borys.

W takiej sytuacji biura podróży chętnie proponują inne oferty. - Można przepisać się zarówno na terminy letnie, jak i zimowe na przykład przyszłego roku. Sezony można mieszać dowolnie. (...) Natomiast terminy najbliższe na bieżąco są monitorowane, są wysyłane komunikaty i informacje, co należy w takiej sytuacji zrobić - wyjaśnia Karolina Wasylów.

- Jeśli chodzi o zmianę kierunku, to jesteśmy elastyczni. Klienci, którzy mieli do tej pory wybrane kierunki, o których mówimy, mogą w każdym momencie wybrać dowolny kraj, dowolny termin - zapewnia wiceprezes Biura Podróży ITAKA Piotr Henicz.

Na zwrot nie mogą jednak liczyć ci turyści, którzy loty i hotele wykupili na własną rękę. W takich sytuacjach pozostaje bezpośredni kontakt z liniami lotniczymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Autorka/Autor: Ewelina Kwiatkowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Art Service/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Polska i ŚwiatturystykaBliski Wschód
Czytaj także:
shutterstock_2405813575
Stan siły wyższej. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
BIZNES
Śmiertelne potrącenie pieszej
Śmierć na spokojnej, wąskiej drodze wiodącej przez górską wieś
Kraków
imageTitle
"Nie z tego świata". Kosmiczny mecz Wembanyamy i kolejny triumf Spurs
EUROSPORT
Wenecja
"Odrażające". Rosjanie wracają do Wenecji
Świat
Donald Trump
Modlitwa o "błogosławieństwo i łaskę" dla Trumpa. Nagranie z Gabinetu Owalnego
Świat
Przejście Marszałkowska-Złota
Drogowcy wznawiają prace po zimowej przerwie. Te inwestycje przyspieszą
WARSZAWA
imageTitle
Polacy do poprawy w Lahti. Trening dla Prevca
EUROSPORT
Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Sprawy się komplikują. Trzy przykłady z pola walki
Piotr Szostak
Ziemia obiecana - Kadr z filmu
"Teraz w Polsce nie robi się filmów z takim rozmachem"
Kultura i styl
Smoke rises after an airstrike in central Tehran, Iran, 06 March 2026
Izrael atakuje na dwóch frontach
Świat
Natalia Siuba-Jarosz kocha i swoją pracę, i sport
Nauczyciele zwalniali ją z wuefu, dzisiaj reprezentuje Polskę
Rafał Kazimierczak
shutterstock_1759948577
Arabia Saudyjska zestrzeliła irańskie rakiety
RELACJA
Donald Trump
Operacja lądowa to "strata czasu". Trump ma inny pomysł
Świat
Gawrony są bardzo przywiązane do swoich miejsc lęgowych
Ich populacja w Polsce maleje. "Sytuacja jest dramatyczna"
METEO
Adam Glapiński
Konflikt w Iranie kluczowy dla decyzji w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
W piątek nietypowy konkurs w Lahti. O której godzinie?
EUROSPORT
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Po publikacji tvn24.pl NFZ zawiadomił prokuraturę
Olga Mildyn
Dziecko
Nie żyje niemowlę, rejestratorka ze szpitala oskarżona
Kujawsko-Pomorskie
Krzysztof Gawkowski
"Albo bierzemy te pieniądze, albo dopuszczamy się zdrady stanu"
Polska
USA, transport, łańcuchy dostaw, cła
Zwrot za unieważnione cła Trumpa. Trybunał nie ma wątpliwości
BIZNES
Policjantka pomogła kobiecie
Zatrzymała radiowóz, pomogła zepchnąć auto ze skrzyżowania
Lubuskie
Wenezuela, ropa naftowa, tankowiec
USA luzują sankcje. Rosyjska ropa trafi do Indii
BIZNES
Pożar wagonu z siarką
Dym nad torami, pożar wagonu z siarką
WARSZAWA
imageTitle
Świątek poznała nazwisko rywalki. Jeszcze z nią nie grała
EUROSPORT
Policja odnalazła ciało Polaka zabitego kilka lat temu w Wielkiej Brytanii
Odnaleziono ciało zaginionego Polaka. W walizce na Wyspach
Katowice
Wiosna w moim ogrodzie, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy
METEO
25 min
pc
"Przespaliśmy ten moment". Polska postawi granice globalnym platformom?
Czas przyszły
Viktor Orban
Dziesiątki milionów dolarów i euro, złoto. Ukraińcy oskarżają Węgrów o kradzież
Świat
Policjanci zatrzymali 43-latkę
Wystawili za nią aż sześć listów gończych
WARSZAWA
imageTitle
Niemal trzygodzinny bój Fręch w Indian Wells
Najnowsze
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica