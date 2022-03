Prezydent Andrzej Duda w Turcji spotkał się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem

Prezydent Andrzej Duda odwiedza w środę Turcję, gdzie rozmawiał z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem między innymi o sytuacji w Ukrainie i uchodźcach którzy trafiają do Polski. - Śmiało można mówić, że dzisiaj mamy kryzys uchodźczy w naszym kraju. Jeżeli nie otrzymamy wsparcia międzynarodowego, będziemy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji - mówił Duda na wspólnej konferencji.

Erdogan poinformował na niej, że podczas spotkania omawiano stosunki między Turcją a Polską oraz sposoby wzmocnienia ich w przyszłości. Odnosząc się zaś do sytuacji w Ukrainie, powiedział, że wraz z Dudą wymienili się opiniami i dodał, że 24 marca spotkają się ponownie na nadzwyczajnym szczycie NATO, który ma odbyć się w Brukseli.

- Podzieliliśmy się naszymi poglądami dotyczącymi bezpieczeństwa europejskiego. Zgodziliśmy się, że powinniśmy kontynuować dyplomatyczną drogę do zażegnania konfliktu - mówił Erdogan. - My jako Turcja kontaktujemy się ze stroną rosyjską. Jutro będziemy rozmawiać też ze stroną ukraińską - dodał.

Erdogan: Polska prezentuje wspaniałą postawę

Prezydent Turcji podkreślał również, że "Polska prezentuje wspaniałą postawę, otwierając granice dla uchodźców z Ukrainy". - To, co prezentuje sobą Polska, jest szczególnie godne gratulacji i ja sam osobiście bardzo dziękuję za to podejście - powiedział Erdogan.