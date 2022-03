Prezydent Andrzej Duda w Turcji. Spotkanie z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem

czytaj dalej

Ukraina dwudziesty pierwszy dzień jest atakowana przez Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie online przed połączonymi izbami Kongresu USA. - Znacie dobrze słowa "mam marzenie". Ja dzisiaj do was mówię: mam potrzebę, żebyście nam pomogli - zwrócił się do kongresmenów. Ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko przekazał, że od początku inwazji okupanci zniszczyli 117 szpitali, z czego siedem z nich nie nadaje się do naprawy. Dodał, że ostrzelano 43 karetki pogotowia. Zaznaczył, że ukraińska służba zdrowia kontynuuje pracę, a pomaga jej 103 lekarzy z zagranicy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.