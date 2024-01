"Tu nie ma miejsca na hamletyzowanie". Tusk apeluje do zachodnich stolic

Premier Donald Tusk w poniedziałek rano przybył z wizytą do Kijowa. Szef rządu spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Tusk i Zełenski wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. - Musimy pamiętać o tym, że walcząc o wolność Ukrainy, walczymy również o wolność Polski - oznajmił ukraiński przywódca. - Tu, w Ukrainie, rozstrzygają się losy wolnego świata - dodał.

Informację o wizycie Donalda Tuska w ukraińskiej stolicy podała w poniedziałek rano na portalu X Kancelaria Premiera.

"Premier Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Kijowie" - przekazano w tweecie. Do wpisu dołączono zdjęcie polskiego premiera wraz z delegacją na stacji kolejowej w Kijowie.

Tusk przyjechał do ukraińskiej stolicy w godzinach rannych. Przed godziną 10 złożył wieniec pod ścianą pamięci żołnierzy poległych w wojnie z Rosją. Następnie Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem.

Premier RP ma również wziąć udział w wydarzeniach związanych z obchodzonym w poniedziałek Dniem Jedności Ukrainy. To ustanowione w 1999 roku święto państwowe upamiętnia rocznicę podpisania aktu zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej z Zachodnioukraińską Republiką Ludową 22 stycznia 1919 roku.

- Musimy potwierdzić w sposób jednoznaczny i zrobimy to, obie strony, pełne wzajemne wsparcie w konfrontacji ze złem. Nie ma rzeczy ważniejszej niż wsparcie dla Ukrainy w jej wojennym wysiłku przeciwko rosyjskiej napaści - powiedział Donald Tusk dziennikarzom zgromadzonym w Kijowie. - To jest sprawa absolutnie numer jeden - podkreślił.

Zaznaczył, że do omówienia jest "wiele spraw dwustronnych, także interesów". - Są pewne konflikty interesów, wiemy o tym dobrze i będziemy o tym rozmawiali, ale w duchu nie tylko przyjaźni, ale z nastawieniem, żeby jak najszybciej rozwiązać te problemy, a nie żeby je utrzymywać czy mnożyć - powiedział szef rządu.

Donald Tusk w Kijowie PAP/Viacheslav Ratynskyi

Wyznał, że jest dla niego bardzo ważne "zbudowanie poczucia, że Polska jest najbardziej wiarygodnym, najstabilniejszym sojusznikiem Ukrainy w tym śmiertelnym starciu ze złem".

- Tak naprawdę przecież tutaj w Kijowie jestem także po polskie bezpieczeństwo. To nie jest sprawa Ukrainy wyłącznie. To jest sprawa bezpieczeństwa całego wolnego świata, a Polski w szczególności, choćby ze względu na geografię. Także jest o czym rozmawiać, ale ważne jest, żebyśmy wszyscy mieli to przekonanie, że rozmawiają przyjaciele, którzy umieją rozwiązywać także pewne sporne problemy, bo jak wiadomo one są - powiedział Tusk.

Zełenski: walcząc o wolność Ukrainy, walczymy również o wolność Polski

Donald Tusk wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że jego kraj jest celem pierwszej zagranicznej wizyty nowego premiera Polski. - Cieszę się bardzo, że spotykamy się w Dniu Jedności Ukrainy. Ma to znaczenie historyczne, ale również polityczne w kontekście jedności Ukrainy. Chodzi tutaj o naszą obronność, o naszą walkę z inwazją Rosji - mówił Zełenski. - Jesteśmy razem - oświadczył.

Podkreślił, że "Ukraińcy od pierwszych chwil pełnoskalowego wtargnięcia Rosji, walczą o swoją niepodległość, o swój sposób życia, o swoją wolność".

- Jesteśmy tutaj razem z wieloma innymi narodami, które wspierają nas, które nas wspierały. Polski naród, polskie państwo to jeden z najbliższych naszych sojuszników. Chciałbym podziękować bardzo panu premierowi Polski, naszemu sąsiadowi, przedstawicielowi narodu, który nas wspiera. Dziękuję bardzo za całe wsparcie, dzięki któremu nam, Ukraińcom, udaje się wytrwać - zwrócił się do Tuska.

- Musimy pamiętać również o tym, że walcząc o wolność Ukrainy, walczymy również o wolność Polski - dodał. - Najważniejsze jest, byśmy byśmy zatrzymali rosyjską tyranię - stwierdził Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekazał, że rozmowy dotyczyły również wspólnego zakupu uzbrojenia. – Rozmawialiśmy z premierem o możliwościach dokonywania wspólnych zakupów broni – powiedział.

Zełenski mówił również, że chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. - Mówiliśmy o deklaracji państw G7 (dotyczącej udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie oraz gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju w celu obrony przed obecną inwazją rosyjską i powstrzymania takiej agresji w przyszłości - red.), o możliwości rozpoczęcia prac w kontekście dwustronnego porozumienia między naszymi państwami - oznajmił ukraiński przywódca.

Prezydent powiedział, że tematem jego rozmów z Tuskiem była kwestia sytuacji na granicy. - Cieszę się bardzo z prac podjętych przez rząd polski, by usunąć różnego rodzaju przeszkody - dodał.

Tusk: w Ukrainie rozstrzygają się losy wolnego świata

- To nie mogła być inna stolica, to musiał być Kijów. Pierwsza stolica, którą odwiedzam po wyborach w Polsce - oznajmił Donald Tusk na konferencji prasowej.

Tusk stwierdził, że "nie ma dzisiaj bardziej wiarygodnego polityka na świecie działającego na rzecz pokoju niż prezydent Zeleński". - Wiarygodnego dlatego, bo stanął na czele narodu z tą wiarą w możliwy pokój, ale stanął do walki wtedy, kiedy ten pokój nie tylko w Ukrainie, ale na całym świecie został przekreślony przez agresora rosyjskiego - mówił szef polskiego rządu.

Zwracając się do Zełenskiego i całego narodu ukraińskiego oświadczył: - Walczycie tak naprawdę o bezpieczeństwo całego wolnego świata. Powtarzam to wszędzie, gdzie jestem na świecie i to nie jest slogan. Dobrze byłoby, żeby wszyscy liderzy polityczni, wszystkie narody na świecie zrozumiały, że to nie są tylko puste słowa, że tu w Ukrainie rozstrzygają się losy wolnego świata.

Tusk: tu nie ma miejsca na hamletyzowanie

Szef polskiego rządu podkreślił, że Ukraina dźwiga na swoich barkach kwestie bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego i płaci wielką cenę krwi za wartości, które są fundamentem wolnego świata.

- Jeśli komuś zależy na wolności, na prawach człowieka, na rządach prawa, na demokracji, musi dzisiaj wspierać Ukrainę wszystkimi dostępnymi środkami w jej walce z Rosją. Ta walka jest walką w obronie podstawowych wartości. Cały świat powinien tych słów słuchać każdego dnia po to, żeby te słowa zamieniały się w czyny - oświadczył Tusk. Kierował te słowa m.in. do europejskich stolic, do USA, i do Kanady.

Premier zauważył, że napaść na Ukrainę to sytuacja czarno-biała. - Tu nie ma miejsca na hamletyzowanie. Tu nikt nie ma prawa - kto ma oczy, kto ma uszy, kto ma serce, kto ma przyzwoitość - nikt na świecie nie ma prawa udawać, że nie widzi, że tu, w Ukrainie dobro walczy ze złem - powiedział Tusk.

Tusk: sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden

Wizyta Tuska w Kijowie była zapowiadana od kilku dni. Premier wspomniał o niej m.in. w wywiadzie dla trzech stacji telewizyjnych w piątek 12 stycznia. Wskazał wtedy, że wizyta w ukraińskiej stolicy będzie jednym z tematów rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, która odbyła się w zeszłym tygodniu.

- Dla nas obu, pan prezydent był też w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo. Są tam także do załatwienia inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników, więc mamy o czym rozmawiać w Kijowie - powiedział wtedy premier.

W połowie grudnia po rozmowie telefonicznej z Donaldem Tuskiem prezydent Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że pogratulował Tuskowi objęcia stanowiska premiera i zaprosił go do złożenia wizyty w Ukrainie "przy najbliższej okazji".

Autor:momo//mrz

Źródło: tvn24.pl, PAP