TSUE zawiesza Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego

Polska zobowiązana jest do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów - orzekł w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja Europejska wystąpiła w styczniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W praktyce miałoby to polegać na zablokowaniu prac Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego.