Unijny trybunał zajmie się Izbą Dyscyplinarną. W specjalnych warunkach związanych z koronawirusem

Unijny trybunał zajmie się Izbą Dyscyplinarną

Zanim jednak dojdzie do wydania przez TSUE ostatecznego wyroku, Komisja chce, by Trybunał nałożył na Polskę środki tymczasowe. W praktyce oznacza to, że Izba Dyscyplinarna musiałaby natychmiast wstrzymać działalność i przestać orzekać. Polski rząd jest temu przeciwny.

Polskie MSZ w lutym, odpisując na wniosek Komisji, chciało, by przed TSUE mogły stanąć także osoby wybrane do Izby Dyscyplinarnej. Trybunał nie zgodził się na to, argumentując, że do podjęcia decyzji wystarczą dokumenty, ustawa i planowane na poniedziałek wysłuchanie. Nieoficjalnie mówiło się w Luksemburgu, że polski rząd chciał tym wnioskiem wydłużyć i tak toczące się powoli procedury przed Trybunałem.