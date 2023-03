Polskie władze przegrywają przed TSUE. Wyrok w sprawie lasów i ochrony przyrody

czytaj dalej

Liczba ofiar zatonięcia łodzi z migrantami u wybrzeży Kalabrii wzrosła do 67. Włoskie służby odnalazły w środę rano kolejne ciało, to kilkuletnia dziewczynka. Trumny ze zwłokami stoją w hali sportowej w Crotone. Miejsce odwiedzają krewni ofiar i inne osoby, które chcą okazać żałobę. 80-letnia Włoszka mieszkająca w okolicy zaproponowała, by zmarłe dzieci pochować w jej rodzinnym grobowcu, obok jej męża. "Myślałam o tym, co mogę dla nich zrobić, dla tych szkrabów" - wyjaśniła dziennikarzowi "Corriere della Sera".