Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wyroki TSUE w sprawie Polski. "Przybliżają nas do przywracania praworządności"

|
TSUE
TSUE wydał dwa wyroki i opinię. "Przybliżają nas do przywracania praworządności"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Kolejne decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przybliżają nas do przywracania praworządności - ocenił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według niego "już niedługo" Sąd Najwyższy "w końcu będzie Sądem Najwyższym". Komentował dwa wyroki oraz opinię rzeczniczki generalnej TSUE.

Wyroki w dwóch sprawach zapadły w odpowiedzi na pytania prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego dotyczące tak zwanego testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Chodzi o kwestionowanie okoliczności powołania części sędziów SN z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie ustawy z grudnia 2017 roku.

Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami, czy same okoliczności powołania sędziego mogą przesądzać o niespełnieniu wymogu niezależnego i bezstronnego sądu, czy taki test może przeprowadzać skład z udziałem sędziego powołanego w analogicznych okolicznościach oraz czy sąd krajowy powinien pominąć przepisy krajowe dotyczące składu orzekającego, jeśli uniemożliwiają one zapewnienie standardów wynikających z prawa Unii.

TSUE o kwestii podważania niezawisłości sędziego

W ogłoszonych wyrokach Trybunał przypomniał, że procedura powoływania sędziów - ze względu na jej fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i legitymizacji władzy sądowniczej - nie może doprowadzić do powstania uzasadnionych wątpliwości co do niepodatności sędziów na czynniki zewnętrzne ani ich neutralności.

Zaznaczył jednocześnie, że nie każde uchybienie w trakcie tej procedury może rodzić wątpliwości tego rodzaju. "Dopiero nieprawidłowości, których waga i charakter stwarzają ryzyko, że pozostałe władze (zwłaszcza władza wykonawcza) zagroziły prawidłowości skutku w postaci nominacji sędziego, mogą same w sobie wystarczyć do zakwestionowania niezawisłości i bezstronności sędziego powołanego w tym trybie" - zdecydował Trybunał.

TSUE orzekł także, że unijne prawo sprzeciwia się także temu, by badanie spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności sędziego było powierzone składowi orzekającemu, w którym zasiada choćby jeden sędzia, którego powołanie nastąpiło w tych samych okolicznościach co sędziego, którego dotyczy to badanie.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w nagraniu ze swoim komentarzem opublikowanym w mediach społecznościowych zauważył, że "do tej pory, neosędziowie robili to notorycznie".

Opinia rzeczniczki generalnej TSUE w sprawie Sądu Najwyższego

Żurek nawiązał także do opinii, wydanej w czwartek przez rzeczniczkę generalną TSUE Tamarę Ćapetę. Opinia stanowiła odpowiedź na pytania zadane w trybie prejudycjalnym w sprawie skutków nieprawidłowości przy powołaniu niektórych sędziów SN. Nieprawidłowości te mają być związane z tym, że kandydatów na sędziów wskazała Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana po 2018 roku. Pytanie w tej sprawie zostało zadane TSUE przez samego ministra Żurka w czasie, kiedy był jeszcze sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie.

Tamara Ćapeta zaproponowała, by TSUE uznał się za niewłaściwy w sprawie dotyczącej składu orzekającego w Sądzie Najwyższym. Wskazała przy tym, że jeśli Trybunał będzie chciał jednak wydać wyrok, powinien uznać, że skład "mieszany", z udziałem wadliwie wybranych sędziów, nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem w rozumieniu prawa UE.

Ponadto rzeczniczka generalna twierdząco odpowiedziała na pytanie, czy sędziowie mogą odmówić udziału w składzie orzekającym, w którym zasiadają osoby powołane na stanowiska sędziów w procedurze sprzecznej z prawem Unii.

Minister Żurek o decyzjach TSUE: przybliżają nas do przywracania praworządności

Minister sprawiedliwości ocenił, że "to bardzo ważne kolejne decyzje, które przybliżają nas do przywracania praworządności i do tego, żeby Sąd Najwyższy był naprawdę Sądem Najwyższym". Napisał też, że "już niedługo" SN "w końcu będzie Sądem Najwyższym".

Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Dariusz Mazur ocenił, iż "te wyroki potwierdzają, że nasze wysiłki na rzecz przywrócenia praworządności są słuszne i niezbędne". Jak napisał, Trybunał kolejny raz podkreślił, iż "problem neosędziów ma w Polsce charakter systemowy".

Opinie rzeczników generalnych TSUE poprzedzają wyroki trybunału, stanowiąc propozycje rozstrzygnięcia. Sędziowie zazwyczaj podtrzymują stanowisko przyjęte przez rzeczników, ale nie jest to wiążące.

Spór dotyczący KRS i wyłanianych w procedurze przy jej udziale tak zwanych neosędziów wiąże się z nowelizacją w grudniu 2017 roku ustawy o Radzie, zgodnie z którą od 2018 roku 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie.

Zmiana z 2017 roku stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób sędziów z udziałem tak ukształtowanej KRS. Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów - TSUE i ETPC.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
News Michalskiego
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
TSUEMinisterstwo SprawiedliwościWaldemar Żurek
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
1250 piłkarzy na mundialu, on był najstarszy. Teraz mówi "dość"
EUROSPORT
GettyImages-2286419319
Debiut Lewandowskiego przełożony. Przez dym nad Chicago
EUROSPORT
Iran, Teheran
Szósta noc ataków USA na Iran. Biały Dom: rozmowy wciąż trwają
Świat
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
"Kara adekwatna do czynów". Biegły o wyroku
WARSZAWA
imageTitle
Oto nowa liga Lewandowskiego. Wkrótce przejdzie rewolucję
EUROSPORT
Kanada
Ponad 800 pożarów. Trwa walka z ogniem
METEO
HMS Medway
Argentyna oskarżyła Wielką Brytanię o "wojskowe wtargnięcie". Tuż po meczu na mundialu
Świat
26716411
Podrażniony Lech zdobył Superpuchar Polski
EUROSPORT
Statua wolności shutterstock_1661796682
Zmiana przepisów wizowych. Surowsze regulacje
BIZNES
parasol słońce upał
Żar poleje się z nieba. W mocy alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
pap_20221128_0MN
Morawiecki "w PiS-ie jest już skończony"
Fakty po faktach
Jewhenij Chmara
Zmiany w rządzie Ukrainy. Zełenski wskazał nowego ministra obrony
Świat
Pyton królewski
Pyton pod ubraniem. Pasażerka została zatrzymana na lotnisku
METEO
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Nawoływał do przestępstwa, będzie musiał opuścić Polskę
WARSZAWA
Minister finansów i gospodarki
Domański: nieprawidłowości na kwotę 120 miliardów złotych
BIZNES
Włochy
Spadł grad wielkości orzechów włoskich
METEO
mieszkania budownictwo shutterstock_2590924453_1
Wojna o najem. "Najbardziej zadowolony może być biznes"
Maja Piotrowska
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
17-letni Dominik w wypadku stracił nogi. Remontują szkołę, by mógł do niej wrócić
Radom
PiS, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Sejm
Takiego SMS-a dostali politycy PiS
Polska
imageTitle
Wbił szpilkę Lewandowskiemu. Już jest riposta
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Morawiecki o "wąskiej grupie intrygantów". Sasin: nie ma miejsca na prywatne dwory
Polska
imageTitle
Kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire? Musi uzbroić się w cierpliwość
EUROSPORT
Nielegalna bimbrownia w powiecie słupskim
Produkowali nielegalny alkohol, zatrzymany żołnierz
Trójmiasto
Anna Maria Żukowska
Żukowska: Polska druga od końca w wydatkach na ochronę zdrowia. Nie. A która?
Szymon Rębowski
8 min
pc
"Plan wygląda tak: czekają, aż Kaczyński wyrzuci tych posłów z PiS"
Tak jest
Akumulator ciepła na terenie Elektrociepłowni Żerań
Zbudowali wielki "termos". Będą go napełniać przez miesiąc
Piotr Bakalarski
Gołąb otrzymuje tlen od strażaka
Gołąb podtruł się dymem i sam przyszedł po pomoc
METEO
shutterstock_2477736445_1
Ile lat Polacy spędzą w pracy? Nowe prognozy
BIZNES
Mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań
Drzwi zaklejone taśmą. Muszą umówić termin, żeby wejść do swoich mieszkań
WARSZAWA
Mężczyzna nie wszedł na pokład samolotu
"Bomba" w zegarku i koniec podróży
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica