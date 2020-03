TSUE stwierdza niedopuszczalność pytań polskich sędziów. "Nie wykazują łącznika z prawem Unii"

W wydanym wyroku Trybunał przypomniał, że niedopuszczalne jest, by przepisy krajowe narażały sędziów na ryzyko wszczęcia wobec nich postępowań dyscyplinarnych z powodu wystąpienia z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE.

Sądy w Warszawie i Łodzi zadały pytania prejudycjalne

Pytania prejudycjalne zadały do TSUE sądy okręgowe w Warszawie i Łodzi. Dotyczyły niezawisłości sędziowskiej i systemu postępowań dyscyplinarnych, który stworzyły ustawy autorstwa PiS.

Sędzia Igor Tuleya na kanwie sprawy kryminalnej zapytał TSUE, czy prawo unijne należy interpretować w ten sposób, że obowiązek państw członkowskich do ustanowienia środków zaskarżenia niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej sprzeciwia się przepisom, jego zdaniem, "likwidującym gwarancje niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce".

Wnioski o pozostawienie pytań bez odpowiedzi

W czerwcu zeszłego roku, w trakcie rozprawy przed TSUE, przedstawiciele rządu przekonywali, że odpowiedź TSUE na pytania prejudycjalne polskich sędziów nie będzie miała żadnego znaczenia dla stron tego postępowania. Wnosili także, by Trybunał pozostawił pytania bez rozstrzygnięcia.

We wrześniu 2019 roku Rzecznik Generalny TSUE rekomendował, by pozostawić pytania sędziów bez odpowiedzi. Uznał, że sędziowie nie wykazali, że przepisy dyscyplinarne prowadzą do karania za orzeczenia niezgodne z oczekiwaniami władzy. "Ich pytania są więc niedopuszczalne" - napisał wówczas Evgeni Tanchev.