Takie orzeczenie powinno być, tylko wcześniej. To, co orzekł nareszcie już w postaci wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składający się z 27 sędziów narodowych z wszystkich państw, jest zgodne z tym, co głosi świat prawniczy reprezentujący naród i władzę sądowniczą w Polsce -mówił w "Jeden na jeden" były prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w czwartek, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii. W ogłoszonym wyroku TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008-2010 Bohdan Zdziennicki powiedział w piątek w "Jeden na jeden", że to orzeczenie zamyka sprawę, która zaczęła się w 2019 roku. Ocenił, że "takie orzeczenie powinno być, tylko wcześniej".

- Prawda jest jedna i prawo jest jednoznaczne, tylko politolodzy widzą symetryzm. To orzeczenie nareszcie skonsumowało postępowania zabezpieczające i to, co mówi cały świat prawniczy w Polsce - podkreślił. -Nie to, co mówi sędzia (Łukasz) Piebiak, czy pan minister (Patryk) Jaki, który nawet nie skończył studiów prawniczych, czy nawet pan (Zbigniew) Ziobro, który kiedyś skończył studia prawnicze, ale bardzo dawno - mówił były sędzia TK.

- To, co orzekł w tej chwili nareszcie już w postaci wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składający się z 27 sędziów narodowych z wszystkich państw, jest zgodne z tym, co głosi świat prawniczy reprezentujący naród i władzę sądowniczą w Polsce - dodał.

Autor:js\mtom

Źródło: TVN24