Apel sędziów o wykonanie wyroków TSUE. Zebrano ponad trzy tysiące podpisów

Sędziowie z Olsztyna opublikowali w ubiegłym tygodniu apel do polskich władz o wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tej pory podpisało się pod nim ponad trzy tysiące sędziów, a podpisy wciąż są zbierane. "Odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa wspólnotowego, ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny" - czytamy w apelu.

Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska dzień później poinformowała, że zawiesiła wykonywanie zarządzonych przez TSUE środków tymczasowych , co oznacza, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej - wbrew stanowisku europejskiego trybunału - mogą orzekać w sprawach dyscyplinarnych. W czwartek w "Rzeczpospolitej" został opublikowany wywiad z Manowską , w którym powiedziała między innymi, że "rozważa zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej, by umożliwić rządowi i parlamentowi spokojne przeprowadzenie ewentualnych prac legislacyjnych".

Olsztyńscy sędziowie apelują do "wszystkich zobowiązanych organów"

91 sędziów z Olsztyna podpisało się w ubiegłym tygodniu pod apelem, w którym wezwali "wszystkie zobowiązane organy" do "pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 roku oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 roku, w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN". Sędziowie zaznaczyli, że "odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa wspólnotowego, ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny".

Juszczyszyn żąda dopuszczenia go do orzekania

Wśród podpisanych jest między innymi Paweł Juszczyszyn, sędzia z olsztyńskiego sądu rejonowego. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Juszczyszyn zwrócił się do prezesa sądu Macieja Nawackiego z "żądaniem natychmiastowego dopuszczenia do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych, w tym do wykonywania funkcji orzeczniczych".

Apel sędziów Sądu Najwyższego

W środę sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel opublikował na Facebooku apel podpisany z kolei przez 92 sędziów SN - czynnych i w stanie spoczynku - w którym przyłączają się oni do apelu sędziów, prokuratorów i prawników z całej Polski o natychmiastowe wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. "My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego, apelujemy do wszystkich organów Państwa o pełne wykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r. (C-204/21) oraz wyroku tego Trybunału z dnia 15 lipca 2021 r.(C-791/19), w tym do natychmiastowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - oświadczyli sędziowie. Ich zdaniem odmowa wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości stanowi nie tylko naruszenie prawa unijnego obowiązującego w państwie członkowskim UE, lecz godzi także w krajowy porządek konstytucyjny. Pod apelem podpisało się 47 czynnych sędziów SN. Obok widnieją też podpisy 45 sędziów SN w stanie spoczynku.