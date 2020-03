TSUE oddala wniosek polskiego rządu. Przesłuchania świadków nie będzie

Informację w tej sprawie przekazały we wtorek służby prasowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polskie władze chciały, aby w postępowaniu zeznawało dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej - podały źródła w TSUE. Wysłuchanie stron w tej sprawie zaplanowano przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na poniedziałek 9 marca.

Polski rząd przesłał 13 lutego do TSUE odpowiedź w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o środki tymczasowe - zawieszenie nieuznawanej przez polski Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Władze w Warszawie zaapelowały do Trybunału Sprawiedliwości o odrzucenie wniosku Komisji Europejskiej w sprawie środków tymczasowych.

Wniosek o zablokowanie Izby Dyscyplinarnej

Komisja Europejska 10 października 2019 roku zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną".

W styczniu Komisja wystąpiła do TSUE o środki tymczasowe w tej sprawie. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona.

Jeśli środki tymczasowe zostaną zasądzone, to KE będzie mogła wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zasądzenie kar pieniężnych. W przypadku sprawy dotyczącej Puszczy Białowieskiej kara grożąca za niestosowanie się do zakazu wynosiła minimum 100 tysięcy euro dziennie. Ostatecznie wycinkę wstrzymano i kar nie naliczano.