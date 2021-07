Profesor Safjan o wyroku TSUE: on nie jest przeciwko Polsce, tylko dla ochrony jej standardów

Profesor Marek Safjan, polski sędzia w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do orzeczenia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, mówił, że jest ono "syntezą wszystkich najważniejszych wątków funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a właściwie deficytów, które trzeba naprawić". Odniósł się także do okładki jednego z prawicowych tygodników, który napisał: "Safjan wydał wyrok na Polskę". - To jest właśnie przykład manipulowania informacją, opartą na kłamstwie i deformacjach - komentował sędzia.

Profesor Marek Safjan to polski sędzia w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w przeszłości między innymi prezes Trybunału Konstytucyjnego. Niedawno w prawicowej "Gazecie Polskiej" ukazał się artykuł o nim i jego ojcu, po którym na sędziego wylała się fala hejtu. Tygodnik na okładce napisał, że "Safjan wydał wyrok na Polskę". Chodzi o decyzję TSUE z 15 lipca, kiedy to uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Jednak profesor Safjan nie wydawał tego wyroku, nie był w składzie orzekającym - jedynie go odczytał, by każdy po polsku mógł dobrze go zrozumieć.

Profesor Safjan: ten wyrok jest syntezą wszytkich deficytów wymiaru sprawiedliwości

Więcej o tej sytuacji profesor Safjan mówił w czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24. Przypominał, że nie brał udziału w rozpatrywaniu tej sprawy. - Nie chcę przez to powiedzieć, że się dystansuję od tego wyroku. Uważam, że jest to wyrok znakomicie skonstruowany, który jest podsumowaniem, syntezą wszystkich najważniejszych wątków funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a właściwie deficytów, które trzeba naprawić - mówił.

Profesor Safjan o okładce tygodnika: przekroczono granicę

Odniósł się do okładki "Gazety Polskiej". - Spodziewałem sie hejtu, ponieważ moim wypowiedziom bardzo często towarzyszy hejt, on jest chyba jakoś sterowany. Ale tym razem nie dość, że przekroczono granicę, to mam wrażenie, że to jest hejt skierowany bardzo wyraźnie przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej - stwierdził prawnik.

Odnosząc się do tego, co widać na okładce prawicowego tygodnika, wskazywał, że "podawanie informacji o wyroku TSUE w taki sposób ma na celu całkowicie manipulowanie świadomością ludzi".

Jego zdaniem taki zabieg ma na celu "wyraźny sprzeciw czy próbę zlekceważenia, dezawuowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

- To jest właśnie przykład manipulowania informacją, opartą na kłamstwie i deformacjach - dodał profesor Safjan.

Prof. Safjan: to jest hejt skierowany bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie przeciwko TSUE TVN24

Profesor Safjan: to nie jest wyrok przeciwko Polsce

Odnosząc się do samego orzeczenia unijnego trybunału, podkreślił, że "to jest wyrok TSUE, a nie konkretnego sędziego".

- To nie jest wyrok przeciwko Polsce, na Polskę, jak się mówi na tej okładce, tylko to jest wyrok, który zmierza do ochrony Polski i jej standardów, także wartości konstytucyjnych, nie tylko prawa europejskiego - zapewniał.

- To co zostało opisane w tym wyroku, to są elementy, które uderzają wprost w konstytucję RP. Tego rodzaju orzeczenie, właśnie dlatego, że ono bardzo wyraźnie określa standardy, jest orzeczeniem broniącym określonych wartości naszego systemu prawnego. Obawiam się, że wielu ludzi tego nie rozumie - powiedział profesor Safjan.

Profesor Safjan: on nie jest przeciwko Polsce, tylko dla ochrony jej standardów TVN24

Profesor Safjan: rozważam bardzo poważniej kroki prawne

Profesor Safjan powiedział, że w związku z publikacją "Gazety Polskiej" rozważa "w tej chwili bardzo poważnie kroki prawne". - Jednak w pewnym momencie trzeba powiedzieć "dość", tego nie można dalej utrzymać. Tu nie chodzi przecież o to, żebym ja się tłumaczył - stwierdził.

- Jeżeli ktoś oczekuje, że ja będę publicznie odcinał się od mojego ojca i publicznie wyrzekał się członka najbliższej rodziny, to odsyłam do minionej epoki i metod totalitarnych - mówił dalej sędzia TSUE.

Jak mówił dalej, "to są standardy, które być może dzisiaj są stosowane po stronie wschodniej granicy Polski, niedaleko w okolicach Brześcia".

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24