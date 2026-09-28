Polska Trzy alerty RCB o rosyjskich atakach w ciągu dnia. Wojewoda: wszyscy w nocy będziemy w podwyższonej gotowości Oprac. Mikołaj Gątkiewicz Oprac. Filip Czerwiński Zespół autorów |

Alert dla Lubelszczyzny w związku z atakiem na Ukrainę. "Znajdź bezpieczne miejsce" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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W poniedziałek trzy razy na Lubelszczyźnie i dwa razy na Podkarpaciu ogłaszano i odwoływano alarm w związku z rosyjskimi uderzeniami w zachodniej Ukrainie. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zwołał wieczorem sztab kryzysowy, aby ze służbami podsumować działania.

- Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Śledzimy komunikaty również z terenu Ukrainy. Podwoiliśmy również obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie jest już dwóch dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować - zapowiedział Komorski.

Trzy alerty w ciągu kilku godzin

"Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - napisano w komunikacie z godziny 20.59, w którym odwołano ostrzeżenie z godziny 20.39. Wysłano je z związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Operowało polskie lotnictwo.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów"



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/BUgkP9JK07 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 28, 2026 Rozwiń

To był trzeci alert RCB w poniedziałek związany z atakami na Ukrainę. Pierwszy wysłano w poniedziałek po 17 - został odwołany przed godziną 17.30. Drugi alert wysłano przed godziną 19 - został odwołany po kilkunastu minutach.

Dron uderzył blisko polskiej granicy

O przyczynach pierwszego alarmu o godzinie 17 mówił na antenie TVN4 rzecznik prasowy DORSZ podpułkownik Jacek Goryszewski.

Jak przekazał, blisko granicy z Polską rozbił się rosyjski dron. - Niedaleko przejścia w Dorohusku ponownie uderzył bezzałogowy statek powietrzny Federacji Rosyjskiej, ponownie w bliskości miejscowości Jagodzin - powiedział Goryszewski.

Poprzedni raz rosyjski dron uderzył w stację paliw w tej miejscowości w niedzielę, 13 września.

Komunikat DORSZ. "Operuje lotnictwo wojskowe"

W polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że działania te "mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo… pic.twitter.com/FadcJG2l1O — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 28, 2026 Rozwiń Źródło: X/Dowództwo Operacyjne RSZ

Zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie

W związku z operowaniem polskiego lotnictwa zamknięte zostały lotniska w Lublinie i Rzeszowie - przekazała przed godziną 17 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Oba lotniska wznowiły operacje lotnicze o godzinie 17.30.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) September 28, 2026 Rozwiń

Rosyjski atak na Ukrainę

W poniedziałek Rosja zaatakowała również szereg ukraińskich miast, w tym Kijów, gdzie trafiona została Narodowa Akademia Nauk. Zginęła jedna osoba, a 19 - w tym troje dzieci - zostało poszkodowanych - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko.

Drony uderzyły też w miasto Dnipro na wschodzie kraju. Zginęły trzy osoby, a 12 zostało rannych - przekazały lokalne władze.