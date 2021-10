Co z trzecią dawką szczepionki? Trwa posiedzenie Rady Medycznej

czytaj dalej

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że "przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii". Stwierdził, że taka sytuacja "jest alertem, ogromnym czerwonym światełkiem". - Jeśli się utrzyma, zaburzy wszystkie prognozy, którymi do tej pory dysponowaliśmy - przyznał na konferencji prasowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Resort poinformował w środę o 5559 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To ponad dwa razy więcej niż tydzień wcześniej.