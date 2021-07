Trzecia dawka dla niektórych grup osób. Profesor Flisiak wyjaśnia dla kogo

Mamy już pierwsze wyniki badań dotyczące trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19, które pokrywają się z naszymi przypuszczeniami - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. W jego ocenie "jest jeszcze czas, by pójść w ślady Brytyjczyków".

Do soboty (z tego dnia pochodziły jeszcze w poniedziałek rano ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia) w Polsce podano 31 258 249 dawek różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką szczepionek dwudawkowych wykonano 17 374 533 szczepienia. W pełni zaszczepione są 14 938 143 osoby - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson lub drugą dawką szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

"Trzeciej dawki będą potrzebowały niektóre grupy osób"

"Jest jeszcze czas, żeby pójść w ślady Brytyjczyków"

- W Wielkiej Brytanii COVID-19 stał się chorobą, która nie powoduje takiej liczby zgonów i ciężkich przebiegów jak to miało miejsce przy poprzednich falach - powiedział prof. Flisiak. Zwrócił uwagę, że choć odnotowuje się tam wzrost liczby zakażeń, "jeżeli spojrzymy na informacje dotyczące liczby zgonów i hospitalizacji, to tam nie ma istotnych zmian".

"Obawiam się, że Delta będzie szybsza"

Profesor tłumaczył, że "z założenia wirus Delta nie powoduje cięższego przebiegu" choroby. - On cechuje się po prostu większą zakaźnością. Jeśli mamy mniej niż Brytyjczycy osób uodpornionych, to w tym momencie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa u nas będzie większe. Możemy obawiać się też, że większy będzie odsetek ciężkich przebiegów i zgonów, ale nie popadajmy w skrajność - to nie będą takie liczby jak zeszłej jesieni - uspokajał.

Odporność "tracimy z każdym miesiącem"

Profesor Flisiak mówił, że odsetek osób uodpornionych w sposób naturalny po przebytym, często bezobjawowo, zakażeniu, jest w Polsce niedoszacowany. - De facto mamy wyższy poziom uodpornienia naturalnego, niż wynikałoby to z suchych liczb. Potwierdzają to badania przesiewowe, które mówią, że poziom uodpornienia przeciwciałami nabytymi w sposób naturalny to jest 55-60 procent. Jeżeli do tego dodamy wyszczepialność, cały czas balansujemy, zbliżamy się do tego poziomu odporności populacyjnej - stwierdził profesor.