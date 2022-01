Trzecia dawka dla dzieci coraz bliżej. Minister podał spodziewany termin wystawienia skierowań

Minister Adam Niedzielski mówił o trzeciej dawce szczepionki dla dzieci od 11. roku życia. - Jeśli będzie pozytywna decyzja Europejskiej Agencji Leków, to w przyszłym tygodniu będziemy wystawiali skierowania - zapowiedział Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany w piątek na konferencji prasowej między innymi o to, kiedy można spodziewać się możliwości podania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dzieciom i młodzieży.

- W przyszłym tygodniu będziemy mieli bardzo ważne wydarzenie w postaci dopuszczenia przez EMA (Europejską Agencję Leków) szczepień dla dzieci. Mówię tutaj o grupie najpierw 16-17, a potem grupie od 11. do 15. roku życia - przekazał.

Niedzielski: nie będziemy czekali na potwierdzenie KE

EMA ma w poniedziałek podjąć decyzję w kwestii 16-17-latków i w czwartek - dla grupy w wieku 11-15 lat. - Jeżeli tam będą pozytywne decyzje EMA, to my nie będziemy nawet czekali na potwierdzenie Komisji Europejskiej, tylko odpowiednio we wtorek i w piątek zaczniemy wystawiać skierowania, a wystawienie skierowania w gruncie rzeczy oznacza, że każdy z państwa może swoje dziecko zapisać na odpowiednie szczepienie - dodał.