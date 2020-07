Trzech bliskich współpracowników prezesa NIK z negatywną opinią Komisji Kontroli Państwowej

Trzech z pięciu kandydatów do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli zostało zaopiniowanych negatywnie przez sejmową Komisję ds. Kontroli Państwowej. To Piotr Walczak, Michał Jędrzejczyk i Janusz Pawelczyk - uchodzący za najbliższych współpracowników prezesa Izby Mariana Banasia.

Szczerba nawiązał do decyzji Banasia, który we wtorek odsunął swojego zastępcę Tadeusza Dziubę od nadzoru nad kontrolami. Prezes NIK złożył wcześniej zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dziubę oraz wniosek o jego odwołanie do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ma to związek z publikacjami medialnymi, według których dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Bogdan Skwarka zarzucił Dziubie próbę manipulacji wynikami kontroli dotyczącej działalności europosłanki PiS Beaty Kempy, jako ministra do spraw pomocy humanitarnej w latach 2017-2019.