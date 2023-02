Ziemia zapadła się na środku stadionu. Wyrwa ma 10 metrów średnicy

- Zgłoszenie wpłynęło do nas po godzinie 15. Na miejsce pojechał jeden zastęp straży pożarnej, by móc zabezpieczyć teren. Nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków - poinformował dziennikarzy Kontaktu 24 starszy kapitan Piotr Bębenek z chrzanowskiej straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych.

Seria zapadlisk w Trzebini

Od świąt Bożego Narodzenia jest to już siódme potwierdzone zapadlisko w Trzebini. Ostatnie miało miejsce 20 stycznia na terenach zalesionych w rejonie ul. Jana Pawła II. O serii zapadlisk stało się głośno we wrześniu zeszłego roku, kiedy dziura powstała na terenie parafialnego cmentarza i wchłonęła ok. 40 grobów. Wcześniej, od sierpnia 2021 r., w Trzebini ziemia zapadała się co najmniej 10 razy.