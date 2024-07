Trzaskowski komentuje sondaż, ale na kluczową decyzję "za wcześnie"

czytaj dalej

- W ministerstwie trwają prace nad wprowadzeniem do prawa zapisów dotyczących temperatury maksymalnej - powiedziała w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dopytywana o to, jakie zmiany mogą zostać jeszcze zaimplementowane, odpowiedziała: "na przykład skrócenie czasu pracy, wprowadzenie sjesty, przerwy, zapewnienie dostępu do pomieszczenia chłodzącego".