Sejm wybierze członków Trybunału Stanu. Przedstawiciele klubów uzgodnili podział miejsc

Czas zgłaszania kandydatów do Trybunału Stanu już upłynął. Znana jest lista nazwisk tych, którzy mają być członkami sądu - to oni będą mogli pociągać do odpowiedzialności najwyższych urzędników w kraju. Wybór członków Trybunału Stanu wzbudza emocje z powodu zapowiedzi rozliczeń polityków Zjednoczonej Prawicy. Materiał magazynu "Polska i Świat".